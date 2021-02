Construire le nouvel écosystème de messagerie 5G et renforcer la nouvelle économie numérique

SHENZHEN, Chine, 24 février 2021 /PRNewswire/ -- À MWC Shanghai, ZTE et la GSMA ont hébergé le forum sur la messagerie 5G : Construire le nouvel écosystème de la messagerie 5G et renforcer la nouvelle économie numérique. Le forum a attiré des leaders du secteur de la GSMA, de la CCSA (China Communications Standards Association), de l'AFCA (Asia Financial Cooperation Association), de China UnionPay, du Centre de service météorologique du Zhejiang, de China Telecom, de China Mobile, de China Unicom, de la KDDI du Japon et d'autres grands opérateurs du monde entier, ainsi que les principaux fournisseurs de messagerie 5G tels que ZTE, Guodu Interconnection, Shanghai Dahantricom Corporation et Whale Cloud Technology. Plus de 300 cadres et experts de gouvernements, d'opérateurs et d'entreprises du monde entier y ont participé, en ligne et hors ligne, pour partager leur expérience de la messagerie 5G et explorer leurs perspectives d'application.

En avril dernier, les trois principaux opérateurs chinois ont publié conjointement un livre blanc visant à faire du service de messagerie 5G un service universel d'information et de communication 5G avec un support multi-terminal, une large couverture et une autonomisation multi-industrielle. La même année, la GSMA a publié sa spécification qui indiquait que la messagerie 5G devait être incluse dans les fonctions obligatoires des terminaux 5G. À l'heure actuelle, les normes industrielles correspondantes ont été formulées en Chine.

Wang Xiang, vice-président directeur (SVP) de ZTE, a déclaré : « La messagerie 5G a le potentiel pour avoir un avenir brillant. Afin de contribuer à l'économie numérique, ZTE espère apporter un soutien total aux opérateurs dans la construction de réseaux de messagerie 5G et le développement de services, en tirant parti de ses technologies de messagerie 5G et de son expérience commerciale. ZTE travaillera également avec des partenaires en amont et en aval de la chaîne industrielle, y compris les opérateurs, les fabricants de terminaux, les fournisseurs de services et les utilisateurs d'entreprise, pour construire un écosystème d'applications de messagerie 5G. »

Aujourd'hui, grâce aux efforts conjoints des trois grands opérateurs chinois et des partenaires de la chaîne industrielle, l'écosystème de l'industrie de la messagerie 5G a pris forme. En ce qui concerne son application commerciale, les trois principaux opérateurs, avec ZTE et d'autres partenaires d'équipement de réseau, ont activement promu la construction de plates-formes de messagerie 5G, et les réseaux ont tous rempli les conditions d'application commerciale à grande échelle. En termes d'application, plus de 60 terminaux de fabricants de téléphones portables grand public ont été mis sur le marché pour prendre en charge la messagerie 5G à ce jour. En termes de construction d'un écosystème d'applications, la messagerie 5G démontre pleinement les scénarios d'applications innovants qui peuvent être intégrés à des milliers d'industries. ZTE aide les trois principaux opérateurs à mener des recherches industrielles, à organiser des concours de développement et des essais commerciaux, et a incubé plus de 300 applications dans neuf grands secteurs industriels tels que le gouvernement et les finances.

« En s'inspirant de cas au Japon, en Corée du Sud et aux États-Unis, les trois opérateurs chercheront à explorer activement la coopération écologique et à la développer ensemble. Ils s'efforceront de concentrer les ressources et de faire jouer pleinement la valeur du réseau spécifiée dans la loi de Metcalfe, jetant ainsi les bases d'une meilleure interconnexion et d'un accès unifié pour les CSP à l'avenir », a déclaré Zhang Yunyong, membre de la CPPCC et directeur général du centre de produits chez China Unicom.

À l'heure actuelle, la tendance est à l'économie numérique. « La messagerie 5G donne du pouvoir à des milliers d'industries et permettra de connecter le dernier kilomètre pour que les services atteignent les utilisateurs de l'économie numérique », a déclaré Wang Quan, vice-président de ZTE, dans un discours liminaire. « ZTE s'est engagé à devenir un moteur de l'économie numérique et à mettre en place le canal de messages du dernier kilomètre le plus large et le plus rapide pour les clients. La solution de plate-forme de messagerie 5G ZTE AnyMessaging prend en charge AnyNetwork (tout accès au réseau), AnyService (tout accès aux applications industrielles), AnyWhere (tout déploiement en environnement cloud) et AnyScale (tout déploiement de capacité) », a-t-il expliqué. « ZTE continuera à construire une plate-forme de messagerie 5G à la pointe de la technologie et du commerce pour les opérateurs. Toutes les séries de téléphones mobiles ZTE 5G lancées cette année prendront en charge la messagerie 5G, et la plateforme de messagerie ZTE 5G est en phase d'essai et est maintenant prête à être commercialisée. Nous ferons tous les efforts possibles pour aider les opérateurs à promouvoir la couverture complète des terminaux. Pour accélérer les mises à niveau industrielles, nous avons lancé Openlab 2.0 et mis en place le premier système de certification du secteur, en fournissant aux FSC des suggestions sur la technologie de messagerie 5G, son fonctionnement et sa formation. Les quatre premiers CSP ont obtenu la certification. Nous allons également coopérer avec le China Telecommunication Technology Labs (CTTL) dans le domaine de la certification de la messagerie 5G », a-t-il poursuivi.

En outre, en tant que mise à niveau de l'ère 5G vers les services traditionnels de messages courts, la messagerie 5G a été largement reconnue par les opérateurs mondiaux. Wang Quan a confirmé que « la messagerie 5G devrait se développer parallèlement à la portée mondiale pour construire un écosystème mondial de messagerie 5G. » Lors du forum, ZTE a annoncé le plan de coopération mondial en matière de messagerie 5G et a lancé l'initiative « 0 CAPEX Trial », qui fournira aux opérateurs mondiaux des essais de messagerie 5G à 0 CAPEX basés sur les nuages publics. ZTE invitera les partenaires de la chaîne industrielle mondiale à construire un écosystème mondial de messagerie 5G et à promouvoir les avantages des services de messagerie 5G mondiaux.

À l'avenir, en tant que première application commerciale à grande échelle au service des utilisateurs publics et industriels, la messagerie 5G fera profiter des avantages des technologies 5G et des services numériques à des milliards d'utilisateurs dans le monde entier. La messagerie 5G illustre le concept de « science pour le bien », en permettant à tous les utilisateurs de profiter de la commodité des services intelligents, en apportant de nouveaux modèles à la transformation numérique des industries, en donnant un élan au développement de l'économie numérique et en lui donnant des caractéristiques sûres et universelles.

