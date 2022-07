Construit pour façonner l'avenir : Le siège de BMW fête ses 50 ans. Les danseurs à la verticale américains de BANDALOOP offrent une performance spectaculaire

MUNICH, 22 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe BMW a célébré aujourd'hui son siège social en tant qu'icône architecturale de renommée mondiale avec plus de 200 invités internationaux. Le discours principal du lauréat du Prix Pritzker, Francis Kéré, et l'apparition de Nihal Saad, chef de cabinet de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, ont fait de la cérémonie un événement spécial. En plus de la performance du ténor étoilé Jonas Kaufmann, les festivités se sont conclues par un temps fort : douze danseurs à la verticale, du projet de danse américain BANDALOOP, ont transformé le siège de BMW en scène lors de la première en Allemagne. L'ensemble a créé une synthèse en apesanteur pour un jeu d'architecture et de danse. Sur la musique de Ben Juodvalkis, les danseurs sur la façade ont présenté « Momentum Curve », une performance exclusive en hommage à l'architecture unique.

Le siège du groupe BMW, avec sa construction suspendue, est l'un des bâtiments d'ingénierie les plus innovants de l'après-guerre. Dans le processus, les étages supérieurs ont d'abord été fabriqués sur le sol, puis déplacés vers le haut de manière hydraulique sur l'arbre de transport massif en béton armé et terminés en plusieurs segments. La construction du siège social du groupe BMW s'achève en 1972. Conçu par l'architecte autrichien Karl Schwanzer, le bâtiment administratif est depuis devenu une icône entraînant un attrait mondial pour Munich et l'entreprise. La puissance innovatrice du design de Schwanzer représente le groupe BMW de l'époque et d'aujourd'hui, faisant du siège de l'entreprise un phare de la mobilité durable pour demain. Il n'est pas seulement un symbole de réussite économique, mais aussi un symbole d'échanges internationaux, de paix et d'interculturalisme. Aujourd'hui, la « communication construite » mise en œuvre par Schwanzer ouvre la voie à une nouvelle ère d'électrification, de numérisation et de circularité.

