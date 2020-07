Consulcesi : "Covid-19 : Le virus de la peur", un film italien qui se penche sur les leçons tirées de la pandémie

Produit par Consulcesi, une société spécialisée dans l'éducation en matière de soins de santé, ce film fait partie d'un projet d'enseignement plus vaste sur le Covid-19, essentiellement destiné aux médecins et aux professionnels de la santé , compris dans une série complète de cours de formation continue en médecine. Il rapporte minutieusement les faits qui se sont déroulés, et démonte les fake news sur le Covid-19 en fournissant des informations scientifiques exactes ; il sera présenté au public sur les principales plateformes. Il s'agit par conséquent d'un projet qui incite le public à ne pas oublier ce qui vient de se passer et à apprendre des erreurs qui ont été commises.

Le film a été créé à partir d'une idée de Massimo Tortorella, président de Consulcesi, qui explique son origine et son objet : "Le Covid-19 a transformé l'enseignement numérique dans le milieu professionnel. Cette initiative vise à remplacer le modèle d'apprentissage traditionnel par le concept 'd'apprentissage par la pratique' que garantissent l'interactivité et la technologie. Les professionnels de la santé peuvent mettre à jour leur base de connaissances, non pas en lisant des diapositives, mais en regardant un film et en testant leurs compétences au moyen d'articulations de prise décisionnelle basées sur des algorithmes qui génèrent des interactions virtuelles avec les patients."

Il en résulte un film de 80 minutes écrit par Manuela Jael Procaccia et réalisé par Christian Marazziti. Partant de l'expérience vécue par l'Italie et la Chine, qui figuraient parmi les premiers pays contaminés, le film relate les sentiments que chacun a éprouvé au niveau mondial : la peur de l'inconnu, qui a engendré des comportements discriminatoires et alimenté l'hypochondrie et la psychose.

Ce projet est le fruit de collaborations prestigieuses, notamment avec le virologue Massimo Andreoni, directeur du Service des maladies infectieuses à l'Université Tor Vergata, Giorgio Nardone, psychothérapeute du Centre de thérapie stratégique, Giuseppe Ippolito, directeur scientifique de Lazzaro Spallanzani et Ranieri Guerra, directeur général adjoint de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Ce dernier, notamment, fait les remarques suivantes : "L'UE a finalement a adopter ce comportement et les principaux organismes internationaux ont prêté main-forte. Les vaccins, diagnostics et médicaments, autrement dit la science sans frontière, peuvent relever de systèmes de santé publics mondiaux. Nous avons besoin de la contribution de tous : gouvernements, particuliers et communautés. Cela prendra du temps, mais le travail fourni, les larmes et le sang versés n'auront pas été vains."

La présentation du film a eu lieu sous les auspices du ministre italien des Soins de santé. "Le coronavirus nous a fait comprendre que la formation continue en médecine et la fourniture d'informations précises aux citoyens constituent une base solide pour prendre un bon départ," a commenté le Ministre.

À propos de Consulcesi

Depuis 20 ans, nous protégeons les droits juridiques des professionnels des soins de santé et offrons l'éventail de cours d'enseignement médicaux le plus vaste, soit plus de 200 cours actifs. Forte de plus de 120 000 professionnels de la santé en Italie seulement, nous sommes la plus grande entreprise dans ce secteur.

