Consulcesi: "Covid-19 The Virus of Fear" - Ein italienischer Film über die Lehren aus der Pandemie

Wissenschaft und Kino: Consulcesi präsentiert das innovative Modell „Made in Italy" für die Fortbildung in der Medizin und die Demontage von Fake News

ROME, 29. Juli 2020 /PRNewswire/ -- „Will we be able to learn anything from all this?" (Können wir von all dem etwas lernen?) Der Filmtrailer von "Covid-19 The Virus of Fear" schließt mit dieser Frage, während ein sterbender Mann an ein Beatmungsgerät angeschlossen ist.