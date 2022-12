Consulta Pública avalia ampliação de acesso a medicamento para diabetes mellitus tipo 2 no SUS

Mais pacientes com a doença podem ser beneficiados e evitar complicações cardiovasculares e renais

SÃO PAULO, 9 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- O diabetes é uma das emergências globais de saúde que mais cresce no século XXI. O Brasil é o sexto país no mundo com maior número de pessoas com a condição, com um total de 15,7 milhões de pacientes com este diagnóstico em 2021, e projeção de atingir 23,2 milhões em 20451.

Quase metade (48%) das hospitalizações de pacientes com diabetes mellitus tipo 2 no Brasil ocorre devido a complicações cardiovasculares, sendo que cerca de 50% dessas hospitalizações são de pacientes com menos de 65 anos3.

Além de manter bons hábitos, é possível retardar a evolução do diabetes com o tratamento correto. Nesse sentido, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) abriu uma Consulta Pública (CP) que visa ampliar o tratamento com nova classe de antidiabéticos a pacientes com diabetes mellitus tipo 2 no SUS, o Sistema Único de Saúde. Qualquer cidadão pode contribuir com a sua opinião sobre o acesso ao medicamento até o dia 26 de dezembro.

Atualmente, a molécula está disponível no SUS apenas para pacientes com diabetes mellitus tipo 2, além de doença cardiovascular e a partir de 65 anos4. A ampliação do acesso refere-se àqueles com a condição e que possuam alto risco de desenvolver doença cardiovascular ou já estabelecida e idade entre 40 e 64 anos. Hoje, a intensificação do tratamento para estes pacientes é feita com insulina2.

Ter uma nova classe de antidiabéticos como possibilidade medicamentosa para estes pacientes pode significar uma melhor adesão no tratamento e evitar complicações cardiovasculares e renais5, já que há risco residual apesar de medidas como a mudança de estilo de vida e controle glicêmico6.

Em sua primeira avaliação, a CONITEC emitiu parecer preliminar favorável para esta solicitação com encaminhamento para CP. Após o fechamento, a Comissão apresentará sua recomendação final e, caso seja aprovada, encaminhará aos órgãos responsáveis para incorporação do medicamento no SUS, com a possibilidade de milhares de pacientes serem beneficiados.

Para participar, siga os seguintes passos:

Realize seu cadastro ou login na plataforma https://www.gov.br/participamaisbrasil/consulta-publica-conitec-sctie-n-88-2022-opiniao-dapagliflozina-para-pacientes-com-diabete-melito-tipo-2-dm2-com-necessidade-de-segunda-intensificacao-de-tratamento-e-alto-risco Lembre-se, seu usuário no gov.br é o mesmo utilizado para o Imposto de Renda ou Passaporte da Vacina; Retorne à página da Consulta Pública nº 88; Preencha o questionário com sua opinião; Clique em enviar para registrar sua contribuição.

