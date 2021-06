Consultoria Sanderson Moreira mostra como é possível aparecer nas primeiras páginas do Google

Com uma proposta inovadora, a empresa busca esclarecer para os seus clientes quais são as diversas maneiras de se destacar, seja através do tráfego orgânico, seja através do tráfego pago.

Hoje em dia, tornou-se uma briga acirrada conquistar os primeiros lugares do Google. Afinal, o buscador possui mais de 3,5 bilhões de pesquisas por dia. Aproximadamente 40 mil pessoas usam ele por segundo.

Como aparecer no Google?

Quando uma determinada pessoa faz uma busca no Google, ela precisa digitar uma palavra-chave. Uma vez feito isso, aparecem dois tipos de conteúdos. Aqueles com a palavra "anúncio" na frente, e outro que não aparece nada.

A diferença entre eles é que o primeiro conteúdo pagou para estar ali, ao passo que o segundo conteúdo não pagou absolutamente nada. O pagamento é feito pela plataforma do Google Ads , onde também é preciso fazer a otimização da palavra-chave.

De acordo com Sanderson Moreira, consultor em Google Ads , "o grande diferencial dos anúncios pagos é conseguir segmentar muito o seu público, aparecendo para uma audiência qualificada e que realmente tem interesse pelo produto e/ou serviço oferecido". No entanto, o especialista alerta para alguns cuidados.

"Não é porque uma pessoa clica no seu anúncio que ela já está pronta para comprar.

Ela pode estar pesquisando um comparativo de produtos, querendo conhecer uma solução para o problema dela ou até mesmo querendo vender um produto." pondera Moreira.

A diferença entre o tráfego orgânico e o tráfego pago

Além do tráfego pago, que são os anúncios patrocinados, uma empresa pode aparecer nas primeiras páginas do Google sem ter pago absolutamente nada por isso. Esse é o chamado tráfego orgânico.

Nesse caso, é necessário que a empresa invista em estratégias SEO (Search Engine Optimization) , que é um conjunto de técnicas que influenciam os motores de busca para mostrarem os resultados desejados após o cliente digitar uma determinada palavra-chave.

Sanderson Moreira esclarece que "Para uma página estar entre as primeiras colocadas nos resultados, de certo modo, ela foi considerada relevante pelo Google. Ou seja, ele acredita que o seu site traz a melhor informação sobre determinado assunto, o que faz com que o usuário confie mais naquela informação do que em outras."

Qual é a melhor maneira para aparecer no Google?

Pode parecer um pouco lógico que aparecer no Google sem pagar pelo anúncio seja a melhor forma, mas isso não é necessariamente uma verdade. Até porque, também exige investimento e pessoas qualificadas na equipe para que isso aconteça.

Para o curto prazo, o investimento em anúncios patrocinados pode ser uma estratégia mais eficaz, visto que o Google Ads costuma gerar resultados imediatos quando usado corretamente.

Entretanto, no longo prazo, o investimento em técnicas SEO pode ser mais benéfico, visto que a economia com os anúncios pode ser bastante significativa. Por isso as grandes empresas costumam criar estratégias usando as duas formas de anúncio.

Google ADS x Facebook ADS

Além do Google, existem diversas outras maneiras de uma empresa aparecer para os seus clientes. Uma delas são as próprias redes sociais. O Facebook também permite o impulsionamento de publicações .

E por isso muitos empresários ficam em dúvida se compensa investir em Facebook ADS ou Google ADS. Sanderson Moreira, esclarece que os dois tipos de divulgação são válidos mas que exigem estratégias diferentes.

Afinal, uma pessoa ao navegar pelo Facebook nem sempre está interessada em adquirir um produto final, mas ela pode se interessar em saber mais sobre esse produto. Nesse caso, a abordagem é feita de uma forma. No Google, ela pode digitar o produto com o intuito da compra, o que permite uma abordagem mais direta.

"No marketing digital falamos muito sobre funil de vendas que é dividido em três etapas: topo do funil, meio do funil e fundo do funil. É preciso conhecer muito bem essas etapas para que a estratégia de divulgação tenha eficácia." finaliza Moreira.

Nesse sentido, a consultoria Sanderson Moreira, atua criando estratégias de otimização de conteúdos para que as empresas possam alcançar os resultados almejados.

