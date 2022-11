Consumentenbescherming stimuleren: Natural Diamond Council lanceert de nieuwe editie van het online portaal van het ASSURE 2.0-programma

Ontdek de nieuwste geteste apparaten, lees meer over onze nieuwste showcase en leer hoe u uw diamantverificatie-instrument kunt indienen voor testen.

NEW YORK en LONDEN, 21 november 2022 /PRNewswire/ -- De Natural Diamond Council (NDC) heeft de lancering aangekondigd van het nieuwe ASSURE 2.0 online portaal . Het geüpdatete portaal stelt alle kopers van diamantverificatie-instrumenten in staat om door de directory te bladeren, de functies te begrijpen en de resultaten van de nieuwe reeks ASSURE-tests te analyseren.

Elk diamantverificatie-instrument heeft unieke voordelen en de keuze van een apparaat om aan te schaffen kan een moeilijke opgave zijn. Het ASSURE-programma vertegenwoordigt het ultieme systeem voor het testen van diamantverificatie-instrumenten en biedt alle spelers in de diamantsector objectieve gegevens, wanneer ze overwegen een specifiek DVI te kopen of gebruiken.

Het ASSURE 2.0-portaal en de bijbehorende directory tonen de resultaten van DVI-tests op een geüpdatet ASSURE-monster van natuurlijke diamanten, synthetische diamanten en namaakdiamanten in verschillende groottes. Dit ASSURE-monster is zorgvuldig samengesteld om waren weer te geven die momenteel op de markt circuleren, evenals individuele stenen die anticiperen op toekomstige trends en enkele van de grootste uitdagingen vormen voor diamantverificatie-instrumenten. Het programma omvat ook het testen van met diamanten bezette juwelen, waarbij zowel open als gesloten stenen in het testregime zijn opgenomen.

Dankzij een verbeterd filtersysteem van de ASSURE 2.0-directory kunnen kopers van diamantverificatie-instrumenten gemakkelijk instrumenten beoordelen op basis van hun belangrijkste behoeften: soorten gebruikte diamanten, volumes verwerkte diamanten, grootte van het apparaat, vereist expertiseniveau, enz. Wat het lezen van de resultaten betreft, zijn de belangrijkste statistieken om te analyseren: valspositiefpercentage (het optimale valspositiefpercentage voor diamanten is 0% waarbij geen synthetische diamanten of namaakdiamanten worden geclassificeerd als natuurlijke diamanten); doorverwijzingspercentage voor diamanten (het optimale doorverwijzingspercentage voor diamanten is 0% waarbij geen diamanten worden doorverwezen voor verder onderzoek); en diamantnauwkeurigheid (de optimale diamantnauwkeurigheid is 100% waarbij alle diamanten correct als diamant worden geclassificeerd).

Het nieuwe portaal biedt ook meer details over het ASSURE 2.0-programma en algemene informatie over hoe de integriteit van de diamantpijpleiding kan worden beschermd. Toegang tot eerder gepubliceerde testresultaten wordt ter referentie bewaard in een aparte ASSURE 1.0-directory.

De Natural Diamond Council zal ook nationale en lokale initiatieven blijven steunen om het gebruik van diamantverificatie-instrumenten te bevorderen en reallife showcases te organiseren.

Het meest recente evenement vond plaats in Londen en liep van 20 juni tot 29 juli, georganiseerd door de London Diamond Bourse. Het bood leden van de diamant- en juwelenhandel de mogelijkheid om vele van de vandaag beschikbare diamantverificatie-instrumenten uit te proberen. De bezoekers leerden ook meer over diamantverificatie-instrumenten en hoe ze hun pijplijnintegriteit kunnen beschermen van de onafhankelijke gemmoloog Charlotte Rose.

"Centraal in consumentenbescherming staat het vermogen om een onderscheid te maken tussen natuurlijke diamanten, in het laboratorium gemaakte diamanten en namaakdiamanten. Het succes van de ASSURE Showcase in Londen toont de gedeelde inzet om consumentenvertrouwen in de juwelensector te waarborgen. Het VK heeft hier een sterk standpunt over ingenomen, wat positief is voor de sector van natuurlijke diamanten. Het is een positieve ontwikkeling die de sector vooruit zal helpen op een manier waar iedereen baat bij heeft." David Kellie, CEO, Natural Diamond Council

"We waren uiterst tevreden met de opkomst van de handels- en onafhankelijke juweliers, van wie velen van de andere kant van het land en uit het buitenland kwamen om aanwezig te zijn. De ontvangen feedback was positief met vele opmerkingen over de grote verscheidenheid aan machines die beschikbaar zijn voor elke organisatie en elk budget. We verwachten ten gevolge van de ASSURE Showcase een toename van de aanwezigheid van diamantverificatie-instrumenten in de Britse juwelenhandel." Alan Cohen, President, London Diamond Bourse

"Het opbouwen van het vermogen van de sector om natuurlijke diamanten correct te verifiëren en de integriteit van pijpleidingen te garanderen, is van vitaal belang voor het beschermen van het consumentenvertrouwen, en alle spelers in de toeleveringsketen moeten deze verantwoordelijkheid dragen". Raluca Anghel, Head of External Affairs and Industry Relations, Natural Diamond Council

Fabrikanten van diamantverificatie-instrumenten worden uitgenodigd om nu zowel nieuwe als bestaande instrumenten in te dienen die al zijn getest, maar waarvan de ASSURE Tested-certificering afloopt na de geldigheidsduur van twee jaar. We moedigen ook verenigingen aan die geïnteresseerd zijn in het ondersteunen van onze missie en die met ons willen samenwerken bij het organiseren van showcases van het ASSURE-programma om contact op te nemen met ons.

Hier vindt u de lijst met door ASSURE geteste instrumenten.

Opmerkingen voor de redactie

Over de Natural Diamond Council (NDC)

De Natural Diamond Council (NDC) inspireert en informeert consumenten over de ongelooflijke wereld van natuurlijke diamanten via zijn Only Natural Diamonds-platform. Het platform is de gezaghebbende uitgever van alles wat met natuurlijke diamanten te maken heeft, inclusief beroemdheden en popcultuur, epische diamanten en juweeltrends, verlovingen en bruiloften, en gidsen voor het kopen van diamanten.

De NDC ondersteunt de integriteit van de sector van natuurlijke diamanten door transparantie en inzicht te bieden in de voortgang van deze sector en zijn beloften voor verdere verbetering. NDC is een wereldwijde organisatie waarvan de activiteiten van de leden zich uitstrekken over vier continenten en tien landen, waaronder Canada, Zuid-Afrika en Botswana. Hun activiteiten ondersteunen het levensonderhoud van tien miljoen werknemers in de sector en hun gezinnen over de hele wereld.

De NDC is actief in de VS, China, India, de VAE en Europa.

Over het ASSURE-programma

Het ASSURE-programma is een testprogramma voor diamantverificatie-instrumenten

dat betrouwbare, door derden goedgekeurde inzichten verstrekt ter ondersteuning van aankoopbeslissingen. Een

diamantverificatie-instrument is een apparaat dat wordt gebruikt om diamanten te scheiden en/of identificeren

van kunstmatige diamanten. De apparaten zijn ook gekend als synthetische-diamantscreenings- of synthetische-diamantdetectieapparaten.

Het ASSURE-programma is ontworpen om consumenten te beschermen, hun vertrouwen te behouden en de integriteit van de toeleveringsketen van natuurlijke diamanten te waarborgen.

Het ASSURE-programma beoordeelt de relatieve prestaties van diamantverificatie-instrumenten die op de markt verkrijgbaar zijn. De resultaten zijn te zien in de ASSURE-directory .

Over de Londense Diamantbeurs

De London Diamond Bourse (lid van de World Federation of Diamond Bourses) is een exclusieve instelling, die door haar geschiedenis, tradities en faciliteiten uniek is in het Verenigd Koninkrijk. Onze leden onderschrijven en zijn gebonden aan onze historische gedragscode die integriteit, morele verplichtingen, de hoogste handelsnormen en de beste zakelijke praktijken omvat. De London Diamond Bourse wordt door het Foreign and Commonwealth Office erkend als handelsorganisatie.

