Consumer Goods Forum Anuncia Sucessão do Diretor-geral: Peter Freedman será Sucedido por Wai-Chan Chan

PARIS, 20 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- The Consumer Goods Forum (CGF) anuncia que Peter Freedman deixará de ser Diretor-geral (DG) após liderar a organização durante mais de seis anos. Seu sucessor será o Dr. Wai-Chan Chan, atualmente parceiro sênior e colíder do gabinete de bens de consumo e varejo da Oliver Wyman. No fim de um processo de integração planejado, Freedman entregará suas responsabilidades como DG no 1º de junho de 2020.

Peter Freedman entrou para o CGF como DG em janeiro de 2014. Ozgur Tort e Emmanuel Faber, Copresidentes do Conselho de Administração do CGF afirmaram: «O Conselho está bastante grato a Peter por sua liderança nos últimos anos. Durante seu mandato, o CGF cresceu, se tornando uma força única na indústria, permitindo uma colaboração liderada pelos CEO entre fabricantes e varejistas do mundo para alcançar uma mudança positiva. Também construiu uma excelente equipe de colaboradores do CGF, ao mesmo tempo que apresentava um crescimento contínuo de inscrições e uma posição financeira sólida. Deixa uma organização que está bem posicionada para apoiar a indústria ao longo dos vários desafios e oportunidades futuras, incluindo as repercussões da pandemia atual».

Peter Freedman comentou «Liderar o CGF deve ser um dos melhores trabalhos do mundo. Foi um privilégio trabalhar com tantos altos dirigentes da indústria que acreditam apaixonadamente que empresas de consumidores devem ser uma força para o bem e que estão preparados para gastar muito tempo e energia de liderança para alcançar uma mudança positiva em conjunto. Gostaria de agradecer aos vários executivos de nossas empresas membros do mundo que, ao participarem de nossos grupos de trabalho e eventos de networking, tornam o poder da colaboração uma realidade. Finalmente, gostaria de agradecer ao Comitê de Administração do CGF e a todos os membros da equipe por terem dado tanto deles ao CGF e por ter sido tão divertido trabalhar com eles».

Wai-Chan Chan traz para o cargo mais de 25 anos de experiência com varejo e bens de consumo embalados a nível global, com um foco particular na Ásia e na Grande China. Na Oliver Wyman, serviu clientes nas indústrias da mercearia, saúde e beleza, varejo especializado e imobiliário, em uma série de questões estratégicas, operacionais e organizacionais. Antes de entrar para a Oliver Wyman, o Dr. Chan era parceiro da McKinsey & Company, diretor na OC&C Strategy Consultants e Diretor Regional do Norte da Ásia para a varejista Dairy Farm, onde dirigiu as marcas Wellcome, 7-Eleven e Mannings. Também foi diretor não-executivo, mais recentemente no conselho da Bellamy's Organic, um fornecedor líder de nutrição infantil sediado na Austrália.

Ozgur Tort e Emmanuel Faber comentaram «A experiência, caráter e qualidades de liderança de Wai-Chan Chan o qualificam muito bem para liderar o CGF na fase seguinte de seu desenvolvimento. Com o estabelecimento de nosso novo modelo de administração Alianças de Ação, o CGF tem agora uma posição ainda melhor para ajudar a indústria a dirigir um impacto coletivo ainda maior ao longo de nossas prioridades de mudança positiva. Sua capacidade de reunir CEO e executivos sênior da indústria também o torna um fórum valioso único para compartilhar boas práticas, como estamos descobrindo agora, no meio da crise da COVID-19. Após a crise, todos os sinais indicam que as prioridades do CGF terão um papel ainda mais central para proteger a confiança do consumidor na indústria».

Wai-Chan Chan disse «Como estive envolvido com o CGF nos últimos anos, consegui ver em primeira mão o poder e potencial desta organização para juntar a indústria e para ser uma força para o bem, na Ásia e em qualquer parte do mundo. Foram feitos muitos progressos, mais ainda há muito trabalho a fazer e estou entusiasmado com a possibilidade de administrar a organização para o próximo nível de impacto para as partes envolvidas e resistir aos desafios apresentados nos próximos anos».

Sobre The Consumer Goods Forum

The Consumer Goods Forum («CGF») é uma rede industrial global baseada na igualdade gerenciada por seus membros para incentivar a adoção global de práticas e normas úteis para a indústria de bens de consumo por todo o mundo. Reúne os CEO e gerentes seniores de cerca de 400 varejistas, produtores, prestadores de serviços e outras partes interessadas em 70 países e reflete a diversidade da indústria em termos geográficos, de tamanho, formato e categoria de produtos. Suas empresas associadas têm vendas combinadas de 3,5 triliões de euros e empregam, diretamente, quase 10 milhões de pessoas, com mais 90 milhões de empregos relacionados estimados ao longo da cadeia de valor. É gerenciado por seu Conselho de Administração, que inclui mais de 50 CEO de varejo e produtores.

Para mais informações, visite: www.theconsumergoodsforum.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/556222/The_Consumer_Goods_Forum_Logo.jpg

FONTE The Consumer Goods Forum

Related Links

https://www.theconsumergoodsforum.com



SOURCE The Consumer Goods Forum