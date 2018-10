Consumer Goods Forum veröffentlicht in Partnerschaft mit Capgemini entwickeltes Global Health and Wellness Digital Framework

PARIS, October 19, 2018 /PRNewswire/ --

Das Consumer Goods Forum (CGF) freut sich, die Veröffentlichung seines Global Health and Wellness Digital Framework bekannt zu geben, das in Zusammenarbeit mit Capgemini entwickelt wurde. Ziel des Rahmenpapiers ist es, CGF-Mitgliedern und Interessengruppen einen Leitfaden an die Hand zu geben, wie digitale Kommunikation eine positive Verhaltensänderung unterstützen kann, die Menschen eine gesündere Lebensführung ermöglicht.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/556222/The_Consumer_Goods_Forum_Logo.jpg )

Das neu geschaffene Framework beschreibt, welche Rolle die digitale Technologie für Unternehmen spielen kann, um maßgeschneiderte Roadmaps für ihre gesundheitsorientierten Programme zu erstellen. Es umfasst fünf Schritte, um die Ziele jeder einzelnen Initiative auf ein Portfolio von priorisierten Interventionen zu übertragen, die dazu beitragen, Verhaltensweisen zu ändern.

Das Framework liefert anhand von Fallstudien der CGF-Mitglieder auch Beispiele dafür, wie die digitale Technologie bereits positive Veränderungen im Verbraucherverhalten bewirkt. Vorgestellt werden unter anderem die Migros Wellbeing Journey, das Balance Rewards for Healthy Choices®-Programm von Walgreens, L'Oréals Digitising Human Experiences und Danones Chatbots, sowie die auf künstlicher Intelligenz aufbauende "Food Search and Discovery" von Spoon Guru und Yukas App, die dem Verbraucher umgehend Informationen zu Lebensmitteln vermittelt.

Sharon Bligh, Director Health & Wellness beim Consumer Goods Forum, erklärt, "Die Mitglieder des Consumer Goods Forum sind bestrebt, positive Veränderungen auf globaler Ebene voranzutreiben, und das ist es, was uns als Organisation auszeichnet und einzigartig macht. Wir hoffen, dass dieses Framework mit seinem verstärkten Fokus auf Digital Händler und Hersteller auf der ganzen Welt inspirieren wird, die Anregung aufzunehmen und sich uns auf diesem gemeinsamen Weg in die digitale Welt anzuschließen, um den Menschen einen Anstoß für eine gesündere Lebensweise zu geben. Mein Dank geht an alle CGF-Mitglieder, die sich dafür stark gemacht haben, dies gemeinsam mit Capgemini zu ermöglichen".

Digitale Kommunikation als Wegbereiter für neues Verbraucherverhalten

Die digitale Kommunikation ist heute ein wesentlicher Bestandteil des täglichen Lebens and eine der effektivsten Möglichkeiten, Verbraucher mit genauen und personalisierten Informationen zu erreichen. Sie kann als kritische Komponente für die Umsetzung der Ziels der CGF-Mitglieder gelten, dem Verbraucher proaktiv und in führender Rolle eine gesündere Lebensweise zu eröffnen, den gemeinsamen Geschäftswert zu steigern, transparente Informationen bereitzustellen und das Vertrauen in die Branche zu stärken.

Kees Jacobs, Vice President, Global Consumer Products & Retail Sector bei Capgemini sagt, "Capgemini freut sich, das es gelungen ist, in Partnerschaft mit dem Consumer Goods Forum und seinen Mitgliedern einen Rahmen zu entwickeln, der als Leitfaden für Unternehmen auf der ganzen Welt dient, die ihr Geschäft transformieren möchten. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Kunden aus der gesamten Branche sehen wir, dass der Bereich Digital eine wichtige Rolle für Händler und Hersteller spielt, um stärker in Richtung Gesundheit zu wirken".

Weiterführende Informationen finden Sie hier: Global Health and Wellness Digital Framework.

Informationen zum Consumer Goods Forum

Das Consumer Goods Forum ("CGF") ist ein globales, paritätisches Branchennetzwerk, dessen Mitglieder gemeinsam an der Förderung und Übernahme von Praktiken und Standards arbeiten, die der Konsumgüterindustrie weltweit zugutekommen. Das Forum bringt CEOs und das Top-Management von rund 400 Einzelhändlern, Herstellern, Dienstleistern und anderen Interessengruppen in 70 Ländern zusammen, und spiegelt die Vielfalt der Branche in Bezug auf Geographie, Größe, Produktkategorie und Format wider. Die Mitgliedsunternehmen, die zusammengenommen einen Umsatz von 3,5 Billionen EUR erwirtschaften, beschäftigen unmittelbar nahezu 10 Millionen Mitarbeiter, mit geschätzt weiteren 90 Millionen Arbeitsplätzen entlang der Wertschöpfungskette. Das CGF steht unter der Leitung eines Verwaltungsrats, dem über 50 CEOs aus den Bereichen Herstellung und Einzelhandel angehören. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.theconsumergoodsforum.com.

Informationen zu Capgemini

Capgemini ist einer der weltweit führenden Anbieter von Beratungsdienstleistungen, Technologie-Services und Digitaler Transformation. Als ein Wegbereiter für Innovation unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei deren komplexen Herausforderungen rund um Cloud, Digital und Plattformen. Auf dem Fundament von 50 Jahren Erfahrung und umfangreichem branchenspezifischen Know-how hilft Capgemini seinen Kunden, ihre Geschäftsziele zu erreichen. Hierfür steht ein komplettes Leistungsspektrum von der Strategieentwicklung bis zum Geschäftsbetrieb zur Verfügung. Capgemini ist überzeugt davon, dass der geschäftliche Wert von Technologie von und durch Menschen entsteht. Die Gruppe ist ein multikulturelles Unternehmen mit 200.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern, das 2017 einen Umsatz von 12,8 Milliarden Euro erwirtschaftet hat.

Mehr unter http://www.capgemini.com. People matter, results count.