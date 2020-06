Consumidores do Sul são os mais pontuais no cartão de crédito, revela estudo inédito da Serasa Experian

SÃO PAULO, 29 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- Um estudo inédito da Serasa Experian feito com base nas informações do Cadastro Positivo revela que os consumidores da região Sul do Brasil são os que mais pagam suas faturas de cartão de crédito em dia. De acordo com o levantamento, os Estados de Santa Catarina (88,8%), Rio Grande do Sul (88,6%) e Paraná (88,3%) são os mais bem colocados no ranking de pagamento da fatura até a data de vencimento.

De modo geral, 86,7% dos brasileiros que estão inscritos no Cadastro Positivo e que pagaram sua última fatura (seja o valor total ou ao menos parte), o fizeram até a data de vencimento, enquanto 13,3% realizaram o pagamento com atrasos. A pesquisa revela que 3,6% das pessoas pagaram apenas o valor mínimo, sobretudo consumidores com renda de até R$ 1 mil (6,4%), moradores da região Norte (6,6%) e acima dos 60 anos (11,3%).

"Para ter uma vida financeira saudável e organizada, é importante que o consumidor tenha consciência sobre a pontualidade de seus pagamentos, pois isso influencia a sua pontuação de crédito, conhecido como score e, consequentemente, as suas chances de obter crédito, como financiamentos e empréstimos, por exemplo", analisa o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi.

Rabi ainda esclarece que um bom histórico de pagamento tende a facilitar negociações com credores em momentos de dificuldade. "Consumidores que possuem um bom histórico de pontualidade em seus pagamentos podem encontrar mais facilidades para renegociar dívidas ou mesmo buscar crédito em momentos instáveis como o atual. Quem não conseguir manter todas as contas em dia pode procurar o credor para explicar a situação e tentar uma renegociação justa para ambos os lados", orienta Rabi.

O estudo também revela que metade (50,0%) dos brasileiros lida apenas com um cartão de crédito na hora de fazer compras. Além disso, o brasileiro gasta, em média R$ 1.125 no cartão de crédito, o que compromete 29,2% da sua renda. Clique aqui e veja todos os detalhes do estudo.

Curso on-line e gratuito para apoiar a saúde financeira dos brasileiros

A Serasa Experian disponibiliza um curso on-line e gratuito para contribuir com a saúde financeira e empoderar economicamente a população brasileira. O conteúdo apresenta fundamentos básicos de educação financeira, essenciais para ajudar aqueles que precisam organizar as finanças.

Para participar, basta acessar o link: www.serasaexperian.com.br/acoes-covid e procurar pelo tema: Curso Básico de Orientação Financeira. Ainda nesta página, é possível encontrar informações sobre as demais iniciativas da Serasa Experian para ajudar consumidores e empresas durante este momento desafiador.

