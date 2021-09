Consumíveis originais da Pantum: excelente escolha para impressão

De modo geral, a vida útil das impressoras a laser, cujos recursos excepcionais são durabilidade e estabilidade, pode ser de cinco a dez anos. Se os usuários desejarem maximizar a proteção das impressoras a laser, eles precisam usar consumíveis originais, já que cartuchos não originais podem desgastar as impressoras.

A Pantum, como uma marca que desenvolve, fabrica e vende impressoras a laser e cartuchos de toner em todo o mundo, permite que seus usuários escolham consumíveis originais de qualidade garantida com a mais alta adaptação às suas próprias impressoras Pantum.

A qualidade de impressão dos consumíveis originais da Pantum é excelente, mostrando trabalhos de impressão mais claros e delicados e garantindo os melhores resultados de impressão. Isso se deve ao uso de toner premium, materiais de alta qualidade e tecnologias sofisticadas para garantir um desempenho mais estável, que não será afetado pelo transporte, armazenamento e uso em diferentes condições de temperatura ou umidade. Ao mesmo tempo, a eficácia da redução do vazamento de pó e poeira da vedação estanque será capaz de evitar danos à máquina causados pelo pó residual, maximizar a extensão da vida útil da máquina e eliminar os danos do pó aos usuários.

Além disso, o uso de consumíveis originais também permitirá que os usuários desfrutem de um serviço pós-venda oficial mais confiável. Isso oferece o máximo de conveniência para os usuários e diminui os custos de manutenção das impressoras.

Em muitos tipos diferentes de consumíveis originais da Pantum, os mais usados são a série P210 e a série TL-410. O primeiro da série P210, com capacidade para 1.600 páginas, é um cartucho tudo-em-um, que é fácil de substituir. Aplica-se às impressoras das séries Simple & Smart e Infinite projetadas para SOHO e usuários domésticos. O último, a série TL-410, possui o cilindro e o design da unidade separados, que são mais ecológicos e econômicos. Sua unidade de cilindro tem capacidade para 12 mil páginas e o cartucho de toner tem uma capacidade mais diversificada de 1.500/3.000/6.000 páginas, adequado para impressoras da série 4S que são frequentemente utilizadas por empresas e órgãos do governo.

Sobre a Pantum

Fundada em 2010, a Pantum é uma fabricante de impressoras, com negócios que abrangem impressoras, materiais de impressão, soluções e serviços de impressão. Em 2011, a Pantum iniciou a sua expansão internacional com uma presença atual global em dezenas de países. Com sua tecnologia patenteada, a Pantum está empenhada em atender às necessidades de impressão em constante evolução, oferecendo produtos econômicos, fáceis de usar e de baixo consumo energético, bem como soluções de impressão confiáveis. Atualmente, a Pantum também oferece um maior valor para os seus clientes por meio de seus produtos rentáveis e serviços premium.

Para obter informações adicionais, entre em contato com:

Rússia

E-mail: [email protected]

Europa

Sr. Jack Hao

gerente operacional sênior na Europa

Celular: +86 15916279793

E-mail: [email protected]

Ásia-Pacífico e América do Norte

Sr. Kyan Liao

gerente regional de vendas

Celular: +86 13570615281

E-mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1588103/Pantum_Original_Consumable.jpg

FONTE Pantum

Related Links

www.pantumcloudprint.com



SOURCE Pantum