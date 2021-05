Consumo em supermercados e açougues aumenta mais de 20% no País durante a pandemia, apontam dados da Sodexo Benefícios & Incentivos

SÃO PAULO, 10 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A pandemia de Covid-19 chegou trazendo mudanças aos hábitos de consumo dos brasileiros. Dados da Sodexo Benefícios e Incentivos mostram que, no Brasil, entre março e junho de 2020, início da pandemia, os consumidores passaram a ir menos vezes aos supermercados, atacadistas e açougues, porém aumentaram em 21,86% o valor médio gasto no uso do cartão alimentação nesses estabelecimentos. Com a chegada do período de flexibilização, entre julho a dezembro de 2020, verificou-se que houve estabilidade nesse gasto. Já a partir de março deste ano, com a chegada da segunda onda da doença e com ela restrições mais rígidas, o valor médio gasto apresentou alta de 1,66%.

De olho em toda essa movimentação, o estudo da Sodexo mostra ainda que, em termos comparativos entre o momento atual e o anterior à pandemia, os consumidores reduziram em 12% a frequência de ida às compras.

"Estamos vivendo um cenário desafiador. Esses efeitos da pandemia impactam diretamente no bolso do consumidor. Ao observar esses dados, fica em evidência como os cartões alimentação e refeição oferecidos pelas empresas são essenciais para garantir a boa alimentação do trabalhador e de sua família", avalia Antônio Alberto Aguiar (Tombé), responsável pela área de Estabelecimentos da Sodexo Benefícios e Incentivos.

Fundada em 1966 por Pierre Bellon, em Marselha, a Sodexo é líder global em serviços que melhoram a qualidade de vida, um fator essencial para o desempenho dos indivíduos e das organizações. Presente em 67 países, a Sodexo atende 100 milhões de consumidores todos os dias por meio de uma combinação exclusiva de Serviços On-site, Serviços de Benefícios e Incentivos, além de Serviços Pessoais e Domiciliares. Por meio de mais de 100 tipos de serviços, a Sodexo proporciona aos clientes uma oferta integrada desenvolvida em mais de 50 anos de experiência: serviços de alimentação, recepção, manutenção e limpeza, até gestão de equipamentos e instalações; desde cartões de benefício e programas que promovem o engajamento de colaboradores por meio de soluções que simplificam e melhoram sua gestão de despesas e mobilidade, até assistência residencial, creches e serviços de concierge. O sucesso e desempenho da Sodexo são pautados em sua independência, no modelo de negócio sustentável, e na capacidade de desenvolver e incentivar a participação de seus 470 mil colaboradores por todo o mundo.

É a empresa do grupo francês Sodexo, líder mundial em serviços de qualidade de vida. Tem em sua missão desenhar, gerenciar e entregar serviços para empresas de todos os portes, segmentos e regiões do Brasil com o objetivo de melhorar a qualidade de vida diária das pessoas e contribuir para o desenvolvimento econômico, social e ambiental das cidades, regiões e dos países em que atua.

Com 650 colaboradores, atende aproximadamente 103 mil clientes, que representam 5,9 milhões de usuários, com uma rede de 505 mil estabelecimentos credenciados em todo o País com serviços únicos no mercado de benefícios, gestão de despesas, incentivos e reconhecimento: Refeição Pass, Alimentação Pass, Cultura Pass, VT Pass, Combustível Pass, Gift Pass, Alimentação Pass Natal, Brinquedo Pass, Premium Pass, Sodexo Multi, Wizeo, GymPass e Apoio Pass.

