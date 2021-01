Contas da Sabesp agora podem ser pagas também pelo AgZero, banco digital do Safra

SÃO PAULO, 20 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- Os 28 milhões de clientes atendidos pela Sabesp têm à disposição mais uma opção para fazer o pagamento de suas contas: o AgZero, banco digital do Safra. A parceria já está em vigor e permite que a transação seja feita de forma rápida, segura e sem custo para a população.

Com a pandemia do novo coronavírus, a utilização do aplicativo é mais uma comodidade para os habitantes dos 375 municípios atendidos pela Companhia, que não vão precisar se deslocar até lotéricas ou bancos para realizarem o pagamento do serviço prestado pela Sabesp.

Para usar o AgZero, é preciso baixar o aplicativo na App Store ou Google Play (https://agzero.onelink.me/Wqjd/15a4e3ac). Na hora de fazer o pagamento, basta abrir o aplicativo, clicar em "pagar boleto" e apontar a câmera do celular para o código de barras da conta da Sabesp.

Ao fazer o cadastro gratuito no banco AgZero, o cliente ainda tem a vantagem de poder utilizar o débito automático e ter acesso a cartão de crédito sem anuidade e empréstimo pessoal e consignado. Todas as informações sobre credenciamento e benefícios estão no site www.agzero.com.br

Alternativas digitais

A parceria com o AgZero faz parte da iniciativa da Sabesp de ampliar as alternativas digitais de prestação de serviços. Durante a pandemia, com o fechamento das agências de atendimento imposto pela quarentena, os canais digitais da Companhia tiveram reforço e novas opções de serviço remoto foram disponibilizadas, como a autoleitura de contas e o envio de documentos. Recentemente, também foi criada a página Sabesp Fácil, que facilita esse tipo de atendimento e pode ser acessada pelo site www.sabesp.com.br.

A Sabesp pode ser acionada, durante a quarentena, pelos seguintes canais de atendimento: Agência Virtual (www.sabesp.com.br), aplicativo para celulares e tablets iOS ou Android e pela Central de Atendimento Sabesp, 195 e 0800 055 0195.

FONTE Banco Safra

