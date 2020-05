Contre le retour au statu quo : nous renouvelons notre engagement à l'égard d'un avenir durable avec TENCEL(TM)

LENZING, Autriche, 18 mai 2020 /PRNewswire/ -- Le début de l'année 2020 a été confronté à différents défis en raison de la pandémie mondiale de COVID-19 qui a non seulement eu un impact sur la santé publique, mais a aussi entraîné des changements économiques et environnementaux. Pendant cette période, chacun doit prendre ses responsabilités pour rester fort et en bonne santé et faire en sorte que ceux qui l'entourent le restent aussi, puisque les conséquences du virus ne manqueront pas d'entraîner d'autres défis.

Malgré les vents contraires qui soufflent sur le monde entier, la marque TENCEL™ va continuer à « garder le cap » dans les bons comme dans les mauvais moments et à trouver des moyens de préserver son ADN fondamental pour encourager la durabilité. L'année dernière, la marque a lancé de nombreuses initiatives dans le secteur du commerce et du marché grand public, qui s'inscrivent dans les objectifs de développement des entreprises. Cette année, TENCEL™ va poursuivre la planification à long terme de ses activités pour offrir son expertise et ses produits dans différents segments, améliorer l'expérience client et travailler en étroite collaboration avec les acteurs concernés afin de sensibiliser à la durabilité et de promouvoir les réformes du secteur.

Voici quelques-unes des dernières histoires de la marque TENCEL™ :

TENCEL™ Luxe collabore avec l'organisation Red Carpet Green Dress™ pour présenter des textiles durables servant à une couture éco-responsable et des robes faites sur mesure pour les Oscars 2020

TENCEL™ Luxe s'est associée à RCGD pour fournir une gamme exceptionnelle de robes issues d'une couture éco-responsable pour les Oscars® 2020. Les matières d'origine naturelle faisant traditionnellement défaut dans la mode haut de gamme, ce partenariat novateur fait passer la mode durable à un autre niveau. TENCEL™ Luxe s'efforce de forger l'avenir de la couture éco-responsable en répondant à la demande croissante des marques de mode haut de gamme pour des choix de tissus respectueux de l'environnement.

Lenzing lance les fibres de modal TENCEL™ produites avec la technologie Eco Pure pour renforcer son engagement à l'égard de la durabilité lors de l'évènement Première Vision

Gardant toujours la durabilité à l'esprit, le groupe Lenzing a présenté les fibres de modal de la marque TENCEL™, produites avec la technologie Eco Pure, lors de l'évènement Première Vision. Fabriqués selon un procédé de décoloration sans chlore, les textiles produits à partir de ces fibres ont tendance à être plus doux et sont parfaits pour la fabrication de sous-vêtements, de vêtements d'intérieur, du linge de lit et autres.

Lenzing a remporté deux prix lors des Transform Awards Europe pour son excellence dans la transformation des marques

Lors des Transform Awards Europe, le groupe Lenzing et son partenaire de stratégie de marque Siegel+Gale, ont reçu les prix de la « Meilleure solution d'architecture de marque » et de la « Meilleure identité visuelle du secteur de l'ingénierie et de la fabrication ». Lenzing a été ravi de recevoir ces prix en reconnaissance de la transformation de la marque et des efforts de collaboration.

GUESS annonce une collection d'été durable qui utilise les fibres des marques TENCEL™ et LENZING™ ECOVERO™

Le groupe Lenzing est à nouveau ravi de s'associer à GUESS, qui continue à développer sa collection « Smart GUESS » fabriquée avec des fibres des marques TENCEL™ et LENZING™ ECOVERO™. Une gamme de styles intégrant les fibres respectueuses de l'environnement de Lenzing a été créée pour les hommes et les femmes, ce qui démontre les progrès rapides que GUESS réalise en matière de durabilité.

TENCEL™ encourage les jeunes créateurs à participer à BEDifferent, le concours de création de linge de lit, afin de promouvoir la durabilité

La marque TENCEL™ a lancé le projet « BEDifferent », dans le cadre duquel elle a demandé à des étudiants en stylisme des écoles de mode européennes de créer une collection de linge de lit qui reflète l'avenir du linge de lit écologique en utilisant les fibres TENCEL™ x REFIBRA™. Trois lauréats ont été sélectionnés pour leurs collections vraiment uniques qui ont donné vie à la campagne « BEDifferent ».

La marque italienne ACBC est vraiment partie du bon pied avec son concept de chaussures durables faites en collaboration avec TENCEL™

Deux créateurs italiens ont trouvé une solution pour révolutionner la durabilité des chaussures. Leur marque de chaussures ACBC a conçu une chaussure de « jogging » qui se compose de deux parties, la tige et la semelle, reliées par un système de fermeture éclair breveté. La « tige » biodégradable de la chaussure offre à celles et ceux qui la portent de nombreuses possibilités de combiner leurs chaussures et elle est fabriquée avec des fibres de marque TENCEL™ qui permettent une meilleure respirabilité et contribuent, par-dessus tout, à un environnement durable.

La mode et la durabilité s'unissent lors de l'évènement Neonyt à Berlin

À l'occasion de Neonyt, Harold Weghorst, vice-président du groupe Lenzing pour la gestion mondiale des marques, a pris la parole lors d'une table ronde intitulée « SDGs X Fashion – The UN's Fashion Industry Charter for Climate Action » (Les objectifs de développement durable face à la mode - La Charte de l'industrie de la mode pour l'action climatique des Nations unies) aux côtés de ses homologues du secteur. La table ronde a permis de débattre de la Charte, des défis à venir pour l'industrie et de la manière dont l'industrie de la mode peut collaborer efficacement pour répondre aux problèmes actuels en matière de durabilité.

TENCEL™ et la marque de mode LANIVATTI lancent leur première collection éco-responsable à Jakarta

TENCEL™ et la marque de mode LANIVATTI ont démarré une collaboration passionnante portant sur leur collection « Beyond Borders 2020 » (Au-delà des frontières) à Jakarta. 80 % des matières et tissus de la collection ont été fabriqués à partir de fibres de la marque TENCEL™. Ce grand évènement de lancement a vu les principaux influenceurs, les experts de la mode et les médias locaux se réunir pour célébrer cette occasion particulière.

