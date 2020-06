Contrôle de la fièvre avec DERMALOG au casino de Wiesbaden

Après une arrêt de plusieurs semaines imposé par la pandémie de coronavirus, les casinos et les établissements de jeux d'argent d'Allemagne sont en train de rouvrir. Les opérateurs doivent se conformer à de nombreuses réglementations en matière d'hygiène afin de minimiser les risques d'infection pour les clients et les employés. C'est pourquoi le casino de Wiesbaden en Allemagne a opté pour la solution de détection de la fièvre sans contact de DERMALOG.

WIESBADEN et HAMBOURG, Allemagne, 5 juin 2020 /PRNewswire/ -- Avec sa caméra de détection de la fièvre, DERMALOG a développé une solution qui mesure les températures corporelles avec rapidité et précision pendant la marche et peut considérablement réduire le risque de propagation des infections dans de nombreux domaines. Le casino de Wiesbaden a choisi le système de la société dans le cadre de ses mesures d'hygiène.

Avant d'entrer dans le prestigieux casino, les clients doivent passer le contrôle de la fièvre sans contact de DERMALOG. La caméra mesure la température corporelle en moins d'une seconde en scannant le visage des personnes grâce à une technologie de capteurs de pointe. Si une température élevée est détectée, le système affiche un message d'alerte. La solution établit des normes de protection des données en mesurant sans saisir ni stocker de données personnelles. La haute précision, même à une distance allant jusqu'à 2 mètres, constitue un autre avantage de la caméra. En option, le contrôle de température de DERMALOG inclut la détection automatisée du masque. Si une zone impose l'utilisation de masques, la solution de DERMALOG conseille aux personnes qui n'ont pas la protection appropriée de la porter.

« En cette période, la protection de la santé de nos clients et de nos employés est une priorité absolue. La caméra de détection de la fièvre apporte ici une contribution importante », a déclaré Andreas Krautwald, managing director du casino de Wiesbaden.

La caméra thermique de DERMALOG est déjà utilisée dans plus de 60 pays. Le système « Made in Germany » protège l'accès aux magasins de détail, bureaux, salles de production, terrains de sport, événements, hôtels, banques, autorités publiques et à de nombreux autres sites.

