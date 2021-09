Convention Mondiale 5G 2021 : Accélérer le déploiement de la 5G et promouvoir l'innovation

BEIJING, 2 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Ceci est un article du Science and Technology Daily :

La Convention mondiale 5G 2021 dont le thème est « 5G+ By All For All », a débuté le 31 août au Beijing Etrong International Exhibition & Convention Center. Avec plus de 1 500 experts, universitaires et entrepreneurs de 20 pays participant sur internet en direct et en différé, la convention vise à discuter de la future application de la 5G dans les domaines de « l'industrie », de « l'économie » et de « l'innovation ».

Organisé conjointement par le Gouvernement Populaire de la Municipalité de Pékin, la Commission Nationale du Développement et de la Réforme, le Ministère des Sciences et des Technologies et le Ministère de l'industrie et des Technologies de l'information, cet événement de trois jours comprend des forums, des expositions et un concours de conception d'applications basées sur la 5G.

Selon le Ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT), depuis que la 5G est passée au stade commercial en Chine, 993 000 stations de base 5G ont été construites. Avec plus de 392 millions de foyers connectés à des terminaux 5G, les stations de base 5G ont couvert toutes les villes de préfecture, plus de 95 % des comtés et 35 % des communes.

À ce jour, plus de 10 000 cas d'application de la 5G ont couvert 22 industries importantes et domaines connexes de l'économie nationale, notamment l'acier, l'énergie électrique et les mines. En outre, un grand nombre de scénarios d'application originaux sont en train de devenir les nouveaux moteurs du développement de haute qualité de la Chine.

Li Meng, vice-ministre de la Science et de la Technologie, a déclaré qu'à l'heure actuelle, la nouvelle génération de technologies de l'information, représentée par l'Internet mobile, l'intelligence artificielle, le big data et le supercalculateur, est en plein essor et évolue à un rythme plus rapide, apportant un impact significatif et de grande portée sur le développement économique, l'amélioration des moyens de subsistance des personnes et l'environnement et l'écologie de tous les pays.

« Alors que la Chine entre dans une nouvelle phase de développement, qu'elle met en œuvre de nouveaux concepts de développement, qu'elle construit un nouveau modèle de développement et qu'elle atteint un développement de haute qualité, l'innovation scientifique et technologique est plus que jamais nécessaire », a déclaré Li. « Dans le même temps, l'énorme marché potentiel, les demandes diversifiées des consommateurs et les formes industrielles émergentes fourniront également des scénarios d'application plus diversifiés et un espace plus large pour l'innovation sci-tech. »

Quant à la manière de promouvoir la maturité de la technologie améliorée 5G, Li a précisé : « Nous sommes prêts à défendre en permanence l'idée d'ouverture et de coopération, de bénéfice mutuel et de résultat gagnant-gagnant, avec des approches plus ouvertes et plus pragmatiques, pour renforcer encore la coopération internationale de l'évolution de la technologie 5G. »

En nous appuyant sur la technologie d'application et la base industrielle de la 5G, en explorant le système de développement technologique secondaire du système d'applications industrielles verticales de la 5G, avec des efforts conjoints, nous nous efforçons de répondre aux besoins impératifs de l'expansion de la fréquence et de l'amélioration de la couverture de la 5G, de réaliser des normes de technologie et de R&D d'équipements améliorés de la 5G et d'améliorer l'adaptabilité des applications industrielles verticales de la 5G, a noté Li.

Li a souligné que le ministère des sciences et des technologies accueillait chaleureusement les entrepreneurs, les universités et les instituts de recherche du monde entier à participer à la R&D future de la 5G, en saisissant les nouvelles tendances et opportunités du développement mondial des technologies de l'information. Grâce à des efforts conjoints et à une coopération approfondie, nous pourrons créer davantage de percées et de réalisations technologiques de premier plan.

