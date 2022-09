Converge Technology Solutions Corp. adquiere Newcomp Analytics

Converge amplía su alcance en América del Norte con la adquisición número 34 de la empresa.

TORONTO y GATINEAU, QC, 12 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Converge Technology Solutions Corp. ("Converge" o "la Compañía") (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) ( OTCQX: CTSDF), un proveedor de soluciones de nube y TI habilitado por software, se complace en anunciar que ha adquirido la empresa con sede en Canadá Newcomp Analytics, una organización centrada en análisis y enfocada en ayudar a las empresas a transformarse y crecer en el mundo digital actual.

Con sede en Toronto y atendiendo a cientos de clientes en Canadá, EE. UU. y el Caribe, Newcomp Analytics ayuda a las organizaciones a construir un mapa para un análisis más profundo al tiempo que brinda a los equipos las herramientas que necesitan para abordar proyectos de big data con confianza. Newcomp Analytics se ha involucrado en implementaciones significativas con empresas en más de 15 industrias, incluido el gobierno, la banca, la educación, la atención médica, los servicios financieros, el comercio minorista y el sector público. La empresa ofrece servicios de asesoramiento y desarrollo, junto con análisis gestionados y bootcamps analíticos. Las ofertas de soluciones de Newcomp Analytics incluyen IA y aprendizaje automático, ingeniería de datos, BI y visualización de datos, planificación y análisis financieros y nube.

"Newcomp Analytics está muy emocionado de ser bienvenido a la familia Converge, lo que nos permite llevar nuestra experiencia moderna en análisis de datos al mercado global. Las amplias asociaciones tecnológicas y la sólida base de clientes de Converge presentan una oportunidad importante para que nuestro equipo continúe su viaje como asesor analítico de confianza para clientes de todas las industrias", afirmó Michael Langton, director general de Newcomp Analytics.

"Converge se complace en expandir nuestra cartera y ofertas de análisis avanzado con la incorporación de Newcomp Analytics", afirmó Greg Berard, presidente y director ejecutivo de Converge para América del Norte. "Newcomp Analytics mejorará en gran medida la capacidad de Converge para ayudar a nuestros clientes a orientarse aún más y profundizar en la comprensión y el análisis de sus datos. Su experiencia técnica y años de experiencia nos ayudarán a generar más valor en Canadá con nuestros clientes y nos darán más profundidad y amplitud en nuestra organización de análisis de América del Norte".

Newcomp Analytics marca la trigésima cuarta adquisición anunciada por Converge o sus filiales desde octubre de 2017. La familia de empresas de Converge también incluye a Corus Group, LLC; Northern Micro, Inc.; 10084182 Canada Inc. que opera como Becker-Carroll; Sistemas de información clave, Inc.; BlueChip Tek, Inc.; Lighthouse Computer Systems, Inc.; Key Information Systems, Inc.; BlueChip Tek, Inc.; Lighthouse Computer Systems, Inc.; Software Information Systems LLC.; Nordisk Systems, Inc.; Essex Technology Group, Inc.; Datatrend Technologies, Inc.; VSS, LLC; Solutions PCD, Inc.; Unique Digital, Inc.; Workgroup Connections, Inc.; Vivvo Application Studios LTD.; Vicom Computer Services, Inc.; CarpeDatum LLC; Accudata Systems, Inc.; Dasher Technologies, Inc.; ExactlyIT, Inc.; REDNET GmbH; Vicom Infinity, Inc.; Infinity Systems Software, Inc.; LPA Software Solutions, LLC; OPIN Digital, Inc; Paragon Development Systems, Inc.; Visucom GmbH; 1CRM Systems Corp.; Interdynamix Systems; Creative Breakthroughs, Inc.; PC Specialists, Inc. d/b/a Technology Integration Group; GfdB, ImfB, y DEQSTER; y Notarius.

Acerca de Newcomp Analytics

Newcomp Analytics, con sede en Toronto, Canadá, es una organización impulsada por análisis centrada en brindar soluciones específicas para las necesidades comerciales mediante la creación de una hoja de ruta de análisis para el éxito a largo plazo. Con cientos de implementaciones en más de 15 industrias, Newcomp Analytics ayuda a reducir la complejidad de los grandes datos y ofrece a las organizaciones las herramientas necesarias para abordar proyectos con confianza. Los servicios y soluciones de Newcomp Analytics construyen un mapa para un análisis más profundo y permiten que las organizaciones se vuelvan impulsadas por el conocimiento con fuertes capacidades analíticas.

Acerca de Converge

Converge Technology Solutions Corp. es un proveedor de soluciones en la nube y de TI basado en software que se enfoca en brindar soluciones y servicios líderes en la industria. El enfoque de solución global de Converge ofrece análisis avanzados, modernización de aplicaciones, plataformas en la nube, ciberseguridad, infraestructura digital y ofertas de lugares de trabajo digitales para clientes de diversas industrias. La empresa respalda estas soluciones con asesoramiento, implementación y experiencia en servicios gestionados en todos los principales proveedores de TI del mercado. Este enfoque multifacético permite a Converge abordar los requisitos comerciales y tecnológicos únicos para todos los clientes en los sectores público y privado. Para obtener más información, visite convergetp.com.

Converge Technology Solutions Corp., E-mail: [email protected], Tel: 416-360-1495

SOURCE Converge Technology Solutions Corp.