Conversas com ganhadores do Prêmio Nobel: Fondazione Menarini lança sua série "Diálogos Além das Fronteiras"

"Meu pai era de Torre del Greco e minha mãe, de Panarea. Eles se conheceram nos Estados Unidos, antes da Segunda Guerra Mundial: meu inglês era muito ruim no começo e, como você pode imaginar, meus pais não podiam me ajudar muito com a leitura e a escrita. Mas, felizmente, sempre fui muito curioso, mesmo quando era jovem. Minha história tem sido verdadeiramente uma história americana de sucesso", comentou Louis Ignarro, ganhador do Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina " por sua contribuição no descobrimento dos efeitos da molécula de óxido nítrico sobre o sistema cardiovascular".

Entre os grandes nomes apresentados na série "Além das Fronteiras", pode-se encontrar Donna Strickland, ganhadora do Prêmio Nobel de Física em 2018 por "invenções revolucionárias no campo da física a laser", e Tasuku Honjo, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2018 por sua pesquisa sobre como usar o sistema imunológico como arma para combater o câncer. Seus estudos no campo da imunoterapia, realizados juntamente com seu colega James Allison, são considerados um marco na luta contra o câncer.

Com apenas um clique pode-se ouvir a história de Barry Marshall, que se tornou ganhador do Prêmio Nobel de Medicina em 2005, graças a sua descoberta do papel da Helicobacter Pylori na úlcera.

"Com esse novo formato, queríamos criar uma conversa informal com alguns dos grandes nomes da pesquisa científica - muitos dos quais são ganhadores do Prêmio Nobel - e poder explorar alguns aspectos da vida pessoal de pessoas que, por meio de seus estudos e determinação, tiveram um grande impacto na vida dos pacientes e que podem até inspirar outras pessoas a buscarem uma carreira no setor de ciências da vida," explicou Lorenzo Melani, presidente e diretor científico da Fondazione Internazionale Menarini.

As entrevistas em vídeo estão disponíveis aqui: www.en.fondazione-menarini.it/Home/Dialogs-Beyond-Borders.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1739000/Prof_Tasuku_Honjo.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1738999/Fondazione_Internazionale_Menarini_Logo.jpg

FONTE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

SOURCE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite