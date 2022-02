Conversations avec des lauréats du prix Nobel : La Fondazione Menarini lance sa série « Dialogs Beyond Borders »

« Mon père était originaire de Torre del Greco et ma mère de Panarea. Ils se sont rencontrés pour la première fois aux États-Unis, avant la Seconde Guerre mondiale : au début, mon anglais était très mauvais et, comme vous pouvez l'imaginer, mes parents ne pouvaient pas beaucoup m'aider à lire et à écrire. Mais heureusement, j'ai toujours été très curieux, même à un très jeune âge. Mon parcours a véritablement été une success story américaine », a commenté Louis Ignarro, lauréat du prix Nobel de physiologie ou de médecine « pour sa contribution à la découverte des effets de la molécule d'oxyde nitrique sur le système cardiovasculaire. »

Parmi les grands noms présentés dans la série « Beyond Borders », on trouve Donna Strickland, lauréate du prix Nobel de physique en 2018 pour « des inventions révolutionnaires dans le domaine de la physique des lasers », et Tasuku Honjo, qui a remporté le prix Nobel de médecine en 2018 pour ses recherches sur la façon d'utiliser le système immunitaire comme une arme pour lutter contre le cancer. Ses travaux dans le domaine de l'immunothérapie, menés aux côtés de son collègue James Allison, sont considérés comme une étape importante dans la lutte contre le cancer.

Un simple clic et vous pourrez écouter l'histoire de Barry Marshall qui a reçu le prix Nobel de médecine en 2005 grâce à sa découverte du rôle de l'Helicobacter Pylori dans les maladies ulcéreuses.

« Avec ce nouveau format, nous avons voulu créer des conversations informelles avec certains des grands noms de la recherche scientifique - dont beaucoup sont des lauréats du prix Nobel - et pouvoir explorer certains aspects de la vie personnelle de personnes qui, par leurs recherches et leur détermination, ont eu un impact majeur sur la vie des patients et qui pourraient même inspirer d'autres personnes à poursuivre une carrière dans le secteur des sciences de la vie », a expliqué Lorenzo Melani, président et directeur scientifique de la Fondazione Internazionale Menarini.

Les interviews vidéo sont disponibles ici : www.en.fondazione-menarini.it/Home/Dialogs-Beyond-Borders .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1739000/Prof_Tasuku_Honjo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1738999/Fondazione_Internazionale_Menarini_Logo.jpg

SOURCE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite