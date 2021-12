Convocation réussie de la cérémonie de signature de l'accord de coopération stratégique Chine-UE entre la SNPA et le MIIT-CIETC

La SNPA est une organisation de coopération internationale multilatérale à but non lucratif, créée conjointement par la Chine et des institutions nordiques, dont la mission est de promouvoir le développement durable et la coopération neutre en carbone entre la Chine et l'Union européenne. Le centre d'affaires international de la SNPA a été créé pour construire un écosystème d'innovation neutre en carbone et de développement durable Chine-UE. Le MIIT-CIETC est une agence professionnelle de coopération internationale et de promotion du commerce industriel dans le domaine de l'industrie et des technologies de l'information en Chine. Le SNPA International Business Hub et le MIIT-CIETC ont lancé conjointement le projet d'innovation de coopération Chine-UE en matière de neutralité carbone (initiative SNPARK) afin de promouvoir de manière pragmatique la coopération Chine-UE. Le projet se concentre sur l'industrie, la construction, l'énergie, les transports, la gouvernance urbaine, l'économie verte, les services publics et l'environnement écologique. Les scénarios d'application comprennent les grappes de villes, les villes, les régions et les industries. Le « Bureau de coopération Chine-UE pour la neutralité carbone (CECCO) » a été créé conjointement pour promouvoir l'objectif de neutralité carbone par la construction conjointe d'un soutien financier et la mise en place de plateformes internationales.