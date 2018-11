Convoy noue un partenariat stratégique avec le fournisseur britannique de services bancaires virtuels Tandem

L'intention est d'utiliser la technologie de Tandem pour proposer des services financiers numériques aux consommateurs à Hong Kong et, à terme, de lancer une banque virtuelle, sous réserve de l'approbation par les autorités de réglementation et de l'octroi d'une concession bancaire.

S'appuyer sur des synergies pour réaliser la vision de Convoy

Fondée en 2013 par M. Ricky Knox et M. Matt Cooper, Tandem est l'une des banques virtuelles les plus établies au Royaume-Uni, opérant sous une concession bancaire intégrale sous le contrôle de la Prudential Regulation Authority (« PRA ») de la Banque d'Angleterre. Tandem Bank est une banque virtuelle à part entière conçue à partir de rien, et qui dessert plus de 300 000 clients. La plateforme numérique de Tandem offre un ensemble complet de services bancaires de détail à la pointe du marché, comme des dépôts, des hypothèques, des prêts et des cartes de crédit, le tout avec une offre de services intégrés de gestion des liquidités.

Tandem fait appel à une structure de gestion des liquidités et de gestion de patrimoine fondée sur les données pour proposer à ses clients des services à haute valeur ajoutée, y compris la gestion des liquidités, l'épargne, la gestion de la dette et la planification financière fondée sur l'IA.

Tandem a racheté Harrods Bank Limited en janvier 2018, ce qui lui a apporté un capital de 80 millions de livres, un important portefeuille de crédits hypothécaires et 400 millions de livres en dépôt, plaçant Tandem dans une très bonne position pour lancer une banque multiservices et exclusivement numérique.

Pour M. Ng Wing-Fai, président du groupe et administrateur de Convoy : « Emmenée par Michael Yap, notre responsable du capital-risque, Convoy a développé activement nos initiatives dans la technologie de la finance ces trois dernières années. Après avoir obtenu toute une série d'investissements stratégiques dans le domaine de la technologie de la finance, nous sommes aujourd'hui parfaitement équipés pour réaliser la vision de notre entreprise, qui consiste à proposer des services et une expérience innovants aussi bien à nos clients actuels qu'à nos clients potentiels. Notre partenariat avec Tandem est l'aboutissement d'un processus d'intenses recherches et négociations. Il est le signe de notre objectif, qui est de proposer à Hong Kong les services de gestion financière les plus complets et une technologie de pointe dans la cybersécurité, et il témoigne également de notre attachement à être à la tête du développement du secteur de la technologie de la finance à Hong Kong. »

« Grâce à notre partenariat avec Tandem, nous pouvons nous appuyer sur leur leadership technologique pour offrir à nos clients une plateforme numérique, tout en leur donnant accès à notre vaste réseau de services financiers et à notre clientèle. »

Offrir aux clients de nouvelles expériences de service

Pour M. Ricky Knox, chef de la direction et cofondateur de Tandem : « Nous voyons là une parfaite occasion de renforcer sensiblement notre présence en Asie, l'un des marchés le plus dynamiques pour les services bancaires virtuels, et d'entamer l'expansion de nos services bancaires à travers le monde. Le Royaume-Uni a été à la tête de la révolution des services bancaires virtuels, et le moment est venu de tirer parti de l'évolution de la réglementation partout dans le monde, et d'améliorer la vie de nos clients par rapport à l'argent. »

Pour M. Michael Yap, responsable du capital-risque chez Convoy : « Les consommateurs attendent des services numériques que propose leur banque qu'ils soient faciles et pratiques. Tandem dispose de la technologie la plus efficace et de l'équipe d'ingénieurs la plus performante dans le secteur de la banque virtuelle, surtout en termes de cybersécurité et d'innovation des produits. Notre partenariat avec Tandem permettra d'offrir aux clients une nouvelle expérience de service et de la valeur, alliant intelligence, faibles coûts, facilité et sécurité. Tandem collaborera avec les partenaires complémentaires actuels de Convoy dans le domaine de la technologique de la finance, Nutmeg et CurrencyFair, pour recenser d'autres moyens d'apporter leur savoir-faire à Hong Kong et dans le reste de l'Asie. Ces prochains mois, nous nous attèlerons à intégrer ces partenariats, mais nous restons à l'affût de nouvelles idées et collaborations pour offrir encore plus de valeur à nos clients. »

Ce partenariat stratégique révolutionnaire entre Convoy et Tandem fait fond sur l'innovation des produits, les technologies et les disciplines de conformité de Tandem pour les clients de services financiers dans la Grande Baie. Une équipe d'experts chez Tandem travaillera avec Convoy à Hong Kong en vue d'une collaboration et d'une implémentation immédiates.

