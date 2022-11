Cook It Raw s'associe à The Socialist pour présenter de nouveaux talents culinaires à Copenhague

À partir du 1er décembre, les candidatures au programme de chef en résidence peuvent être déposées sur le site web de Cook It Raw, où les chefs doivent soumettre une note conceptuelle sur leur approche de la cuisine et répondre à des questions sur leur rôle dans l'industrie et leur vision de l'avenir de l'innovation culinaire.

Les premiers dans l'assiette seront les chefs étoilés Gal Ben Moshe et Jaqueline Lorenz de Prism , à Berlin. Leur cuisine est un reflet contemporain de la culture alimentaire levantine et utilise des ingrédients régionaux et saisonniers. Chaque plat est agrémenté de vins et de boissons du Levant triés sur le volet. Ensuite, le célèbre chef mexicain Benito Molina de Manzanilla apportera sa fraîcheur, ses épices et son flair de Basse-Californie pour réchauffer les palais nordiques en février. Suivront les plats durables et pleins d'âme du chef et auteur new-yorkais Will Horowitz, de Duck's Eatery et Harry & Ida's .

Du 17 au 21 janvier 2023 : Gal Ben Moshe & Jaqueline Lorenz - Prism / Berlin

Du 23 au 25 février 2023 : Benito Molina - Manzanilla / Ensenada, Basse-Californie

Du 7 au 11 mars 2023 : Will Horowitz , auteur et propriétaire - Duck's Eatery / NYC

Les billets sont disponibles à l'achat via The Socialist à partir de

lundi 7 novembre à midi.

Alors que le monde se reconnecte et réimagine une voie plus douce et plus solidaire pour l'avenir, Cook It Raw trouve un nouvel objectif. Une période de métamorphose culinaire est en cours - suivez l'histoire qui prend forme sur @cookitraw et @hotelthesocialist .

À propos de Cook It Raw

Fondé en 2009 par le conservateur culinaire Alessandro Porcelli, Cook It Raw a pour mission d'aider les chefs à explorer les possibilités et le potentiel de la cuisine par le biais d'expériences immersives - en étudiant les systèmes alimentaires locaux, en explorant les chaînes alimentaires durables, en découvrant les cycles de vie des produits et en acquérant une compréhension holistique et unique de la régionalité.

À propos de The Socialist, un hôtel Tribute Portfolio

Hommage à la réputation des Danois en tant que socialistes buveurs de champagne, The Socialist est un boutique hôtel design situé au cœur de Copenhague. Situé dans une ancienne station de transformation électrique, The Socialist rassemble les forces créatives de Copenhague dans les domaines des arts, du design, de la musique et de la cuisine, et sert de plateforme aux jeunes collaborateurs prometteurs pour présenter leurs idées et leurs talents aux habitants et aux visiteurs.

Le Bobo Food Studio de l'hôtel est un espace d'innovation et d'expérimentation culinaire, dirigé par les chefs João Miragaia et Gustavo Cigagna.

The Socialist est un hôtel membre de Marriott International et de son programme de fidélité, Bonvoy®.

