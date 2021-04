Coopération renforcée entre Seraphim Solar et Menlo Electric en Europe centrale

CHANGZHOU, Chine, 22 avril 2021 /PRNewswire/ -- Seraphim Solar et Menlo Electric ont signé des accords de distribution de modules pour plus de 100 MW de livraisons prévues en 2021, dans le but d'augmenter la part de marché de la marque en Europe centrale.

Depuis un certain temps, la région suscite l'intérêt des fabricants mondiaux de systèmes photovoltaïques espérant profiter de la vague montante de la transition énergétique. À elle seule, la Pologne a installé plus de 500 000 systèmes photovoltaïques en 2020, soit cinq fois plus qu'en 2019.

« Nous sommes heureux de coopérer avec Menlo Electric pour co-développer le marché polonais et centro-européen », a déclaré Polaris Li, président de Seraphim. « Notre partenariat ne se limitera pas à fournir nos derniers modules solaires à haut rendement mais aussi des services techniques et marketing professionnels. Menlo Electric est un acteur expérimenté de l'industrie propre et nous sommes vraiment impatients de notre coopération. »

Ce partenariat s'inscrit également dans la stratégie de Menlo Electric. Comme l'explique Marta Walendzewicz de Menlo Electric : « Nous voulons fournir aux installateurs et aux distributeurs d'Europe centrale des équipements et des services de fabricants mondiaux de haute qualité. Nous expédions la plupart de nos produits par le port polonais de Gdansk, mieux situé pour desservir la région que les ports plus éloignés de Hambourg et de Rotterdam. Nous pouvons donc proposer des tarifs attrayants et des solutions logistiques efficaces. »

Menlo Electric est déjà présente sur 6 marchés et la direction de la société se concentre sur l'expansion dans de nouveaux pays. « Nous sommes constamment à la recherche de représentants commerciaux et de partenaires dans toute la région », a déclaré Mme Walendzewicz.

Menlo Electric prévoit d'importantes livraisons à partir de juin, avec pour objectif de promouvoir la nouvelle gamme de modules monofaciaux S3 et S4 de Seraphim, notamment SRP-370-BMB-HV et SRP-440-BMA-HV. Le module 370 Wp, équipé de cadres noirs, aux dimensions pratiques de 1 755 x 1 038 et doté d'une garantie de 15 ans sur les matériaux et la fabrication, attire principalement les installateurs de systèmes sur toit. Le module 440 Wp est disponible à la fois en cadres argentés et en cadres noirs.

Seraphim Solar

Fondée en 2011, Seraphim se spécialise dans la recherche, le développement, la production et la vente de produits solaires photovoltaïques. En tant que fabricant de modules solaires de catégorie 1 répertorié par BNEF, et désignée comme l'entreprise la plus performante par PV Evolution Labs, Seraphim a expédié plus de 11 GW de produits à plus de 40 pays dans le monde entier.

Menlo Electric

Menlo Electric fournit des équipements et des services aux installateurs et aux distributeurs dans le domaine des énergies renouvelables. Les équipements disponibles chez Menlo Electric proviennent exclusivement de fabricants proposant des produits d'excellente qualité. Les services offerts par l'entreprise comprennent le financement, la conception, l'installation, le raccordement au réseau et le service après-vente à la clientèle.

SOURCE Seraphim Solar