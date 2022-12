COP15: uma Conferência Internacional sobre soluções para as causas subjacentes da perda de biodiversidade

MONTREAL, 7 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A COP15 sobre biodiversidade, que será realizada em Montreal de 7 a 19 de dezembro de 2022, é uma oportunidade única para debater questões relacionadas à proteção da natureza. O Collectif COP15, um coletivo de 94 organizações da sociedade civil de Quebec, está organizando uma grande conferência internacional de 6 a 8 de dezembro para debater soluções para as causas subjacentes da perda de biodiversidade.

Este evento representa uma resposta aos repetidos apelos da IPBES e do IPCC para mudanças sistêmicas urgentes por meio do enfrentamento das causas subjacentes compartilhadas das duas principais crises ambientais interrelacionadas: perda de biodiversidade e mudança climática.

O objetivo da conferência é abrir um diálogo e traçar várias linhas de ação para abordar as questões envolvidas na transformação tanto de um modelo econômico quanto de um sistema de valores que são prejudiciais para a natureza.

Além disso, os organizadores esperam encerrar o evento convidando formalmente as partes interessadas a continuar esta reflexão sobre soluções para as causas subjacentes em futuras COPs, com clima e biodiversidade combinados.

Citações:

"Esperamos que a Conferência sobre soluções para as causas subjacentes da perda da biodiversidade seja um dos grandes legados da COP15. A liderança da sociedade civil durante a COP15 – organizando diversos eventos e mobilizando-se pela proteção da vida – talvez seja o melhor remédio para combater o clima de cinismo reinante e para disseminar esperança. As soluções existem e precisamos criar o espaço para ouvi-las e implementá-las."

Alain Branchaud, biólogo, diretor executivo do SNAP Québec e porta-voz do Collectif COP15

"A Conferência sobre soluções para causas subjacentes reunirá em Montreal vários cientistas de renome internacional de vários continentes: África, Europa e Américas, além de muitos pesquisadores dos povos indígenas. Esses especialistas, de uma ampla gama de disciplinas científicas, examinarão as transformações sistêmicas necessárias em nossas economias e sociedades, tanto aqui quanto em todo o mundo, para conter o colapso da biodiversidade e restaurar ecossistemas saudáveis."

Éric Pineault, professor e presidente do comitê científico do Institut des sciences de l'environnement da UQAM, e diretor científico do "Pôle sur la ville résiliente"

Para mais informações sobre a conferência: http://causessousjacentes.eventbrite.ca

INFORMAÇÕES

Soluções para as causas subjacentes da perda de biodiversidade, 6 a 8 de

dezembro de 2022,

Salle Polyvalente no Pavillon Sherbrooke (UQAM)

200 Rue Sherbrooke Ouest, Montreal, QC H2X 1X5

Métro Place-des-Arts

CONTATO: SNAP Québec, Charlène Daubenfeld, diretora de comunicações, (514) 378-3880, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1961928/SNAP_Qu_bec_COP15__An_International_Conference_on_Solutions%C2%A0to_t.jpg

FONTE SNAP Québec

