COP26: NDC Partnership lança o Partnership Action Fund no valor de 33 milhões de dólares para ajudar os países em desenvolvimento a implementar suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs)

LONDRES, 12 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A NDC Partnership lançou hoje o Partnership Action Fund (PAF), com compromissos de lançamento de USD 33 milhões que os membros poderão acessar para responder rapidamente às necessidades de um país em desenvolvimento. Ao reunir fundos e disponibilizá-los prontamente, o PAF permite que uma ampla gama de membros da parceria responda rapidamente às necessidades do país, com financiamento implementado para ampliar o impacto dos membros.

O novo financiamento chega à medida que os membros da NDC Partnership anunciaram que estão prontos para mobilizar centenas de milhões de dólares para apoiar as necessidades dos países em desenvolvimento a acelerar a implementação de seus NDCs para enfrentar as mudanças climáticas por meio do desenvolvimento sustentável.

A Partnership reúne 197 membros e a NDC Partnership mobiliza 98 países em desenvolvimento, 18 países desenvolvidos e 81 instituições. Os membros trabalham juntos para criar e cumprir as ambiciosas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) para concretizar o Acordo de Paris e os objetivos de desenvolvimento sustentável.

Ao comentar sobre o lançamento do Partnership Action Fund, o ministro da Habitação, Renovação Urbana, Meio Ambiente e Mudança Climática da Jamaica e copresidente da parceria da NDC, Pearnel Charles Jr disse:

"Agora que as ambições de NDC dos países em desenvolvimento foram colocadas, devemos mobilizar o financiamento e os recursos em velocidade e escala para transformar palavras em ação por meio da implementação. Por meio da associação à NDC Partnership, já ajudamos a mobilizar mais de USD 1 bilhão para apoiar os países em desenvolvimento e a implementação de seus NDCs. Mas, naturalmente, existem lacunas no apoio que pode ser fornecido, e devemos garantir que nenhum país seja deixado para trás. O Partnership Action Fund garante que todos os esforços serão envidados para que os países possam acessar o suporte técnico que precisam. Convoco todos os nossos membros a serem ambiciosos em suas ações e a alinhar seus programas com as necessidades dos países."

Comunicado completo disponível aqui.

Sobre a NDC Partnership

A NDC Partnership reúne 196 membros, 115 países - 97 em desenvolvimento e 18 desenvolvidos - e 81 países membros institucionais, para criar e cumprir NDCs ambiciosos que ajudam a concretizar o Acordo de Paris e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs). Os governos identificam suas prioridades de implementação de NDC e o tipo de suporte que é necessário para transformá-las em políticas e programas acionáveis. Com base nessas solicitações, a associação oferece um pacote personalizado de expertise, assistência técnica e financiamento.

Essa resposta colaborativa oferece aos países em desenvolvimento acesso eficiente a uma ampla gama de recursos para se adaptar e mitigar as mudanças climáticas e promover um desenvolvimento mais justo e sustentável. A NDC Partnership é construída sobre a premissa da ação coletiva: ao atuarmos juntos, conseguimos mais.

