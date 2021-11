COP26 - Un nouveau rapport révèle un large soutien du public à la rénovation des bâtiments

Un nouveau rapport publié aujourd'hui par le groupe ROCKWOOL et Cambridge Econometrics indique clairement la voie à suivre pour avoir des bâtiments plus écologiques et montre que les populations sont très favorables à la rénovation de leur logement, à condition de bénéficier d'un soutien financier et administratif adéquat.

Basé sur les données d'une enquête mondiale inédite menée auprès de 14 000 personnes au Danemark, en France, en Allemagne, en Italie, en Pologne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, le rapport confirme l'appétit du public pour les bâtiments économes en énergie, tout en soulignant la nécessité pour les gouvernements de mettre en place des programmes de rénovation adaptés.

Le sondage réalisé par OnePoll montre que huit personnes sur dix (79 %) seraient prêtes à rénover leur maison si elles bénéficiaient de l'aide nécessaire à cet effet. Signe d'un soutien encore plus fort à l'écologisation de l'environnement bâti, 73 % des personnes interrogées estiment que les améliorations de l'efficacité énergétique devraient être obligatoires, à condition qu'un soutien financier et administratif soit disponible. Soixante-deux pour cent d'entre elles estiment qu'il est de leur responsabilité sociale de rendre leur maison respectueuse du climat, pour autant que cette même aide soit mise à leur disposition.

Jens Birgersson, PDG du groupe ROCKWOOL, commente : « 'est peut-être un cliché, mais c'est également vrai : l'énergie la moins chère, la plus propre et la plus sûre est celle que nous n'utilisons pas. Les dirigeants mondiaux doivent se rappeler que les idées sont bon marché, mais que l'énergie est chère. Si nous donnons la priorité à la rénovation, nous envoyons un message clair qui indique que nous investissons dans l'avenir des populations et de notre planète. Et c'est une formule gagnante que nous pouvons mettre en œuvre dès maintenant. »

Ces nouvelles données font partie d'un rapport réalisé par Cambridge Econometrics pour le compte du Groupe ROCKWOOL, qui présente en détail les difficultés de financement des programmes de rénovation et explore les solutions qui permettraient de les surmonter.

Dans le rapport intitulé ' Unlocking the Benefits of Building Renovation' (Libérer les avantages de la rénovation des bâtiments), ROCKWOOL et Cambridge Econometrics invitent les décideurs politiques à élaborer les programmes de rénovation à long terme dont les fabricants ont besoin pour planifier les capacités de production et former correctement un plus grand nombre d'installateurs ; à à collaborer avec les banques pour combiner les subventions publiques et les prêts à faible taux d'intérêt ; et à faciliter l'accès des ménages aux subventions et aux travailleurs qualifiés.

Jon Stenning, directeur associé de Cambridge Econometrics, déclare : « La rénovation de l'environnement bâti est un défi majeur pour décarboner nos économies. L'enquête menée auprès des consommateurs dans le cadre de ce rapport montre qu'il existe un réel appétit des consommateurs pour la rénovation, mais qu'il reste encore beaucoup à faire pour que les financements correspondent aux projets de rénovation. Une politique bien conçue peut jouer un rôle majeur, car elle permet de mobiliser l'ensemble de la chaîne de valeur, de s'assurer que les ressources sont bien ciblées et de contribuer à renforcer les capacités et l'intérêt au niveau local pour que les avantages des rénovations énergétiques puissent être réalisés. »

Jens Birgersson poursuit : « Le problème n'est pas l'argent. Il y aura toujours un débat sur les coûts de l'action climatique - et, espérons-le, sur les coûts de l'inaction - mais le fait est qu'il y a beaucoup d'argent disponible pour la rénovation des bâtiments et d'autres investissements verts. Et la rénovation en soi n'a rien de sorcier. Elle exige l'utilisation de matériaux et de pratiques de construction bien connus, ce qui constitue un gros avantage. Le problème est de lier les sources de financement aux projets sur le terrain, et de s'assurer que nous disposons de la main-d'œuvre qualifiée nécessaire. »

Le rapport souligne la nécessité pour les gouvernements de déployer davantage d'efforts pour faciliter l'accès des propriétaires de bâtiments aux financements déjà disponibles. C'est une priorité évidente aux yeux des propriétaires, 51 % d'entre eux citant les coûts comme le principal obstacle à la rénovation, et 53 % estimant que les gouvernements doivent soutenir les améliorations résidentielles par des subventions ou des prêts.

Enquête auprès des consommateurs réalisée par OnePoll et portant sur un échantillon de 14 000 adultes au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et aux États-Unis. Le travail sur le terrain a été effectué en septembre 2021.

Rapport réalisé par Cambridge Econometrics pour le compte de ROCKWOOL.

AUTRES DONNÉES

Le facteur de motivation le plus important pour améliorer l'efficacité énergétique est la réduction des factures d'énergie, deux tiers des personnes (62 %) déclarant qu'elles apporteraient les améliorations nécessaires si cela leur permettait d'économiser de l'argent sur leurs factures.

En revanche, l'octroi de prêts hypothécaires moins chers pour des maisons plus efficaces sur le plan énergétique ne suscite aucun intérêt de la part des personnes interrogées, car seulement 16 % d'entre elles déclarent que cela les inciterait à apporter des améliorations à leur maison.

Un cinquième des personnes interrogées ont déclaré que la crainte d'une installation de mauvaise qualité était un facteur qui les empêche de rendre leur maison plus efficace sur le plan énergétique.

À propos du groupe ROCKWOOL

Chez ROCKWOOL, nous transformons la roche volcanique en laine de roche, un matériau polyvalent doté de multiples avantages naturels qui le rendent idéal pour toute une série d'applications dans les bâtiments, les transports, l'horticulture et la gestion des eaux de crue urbaines.

Le groupe ROCKWOOL crée des produits sûrs et durables qui aident les personnes et les communautés à vivre, apprendre, travailler et jouer. Basée au Danemark, notre entreprise compte 11 500 collègues et 47 sites de production dans 22 pays. Elle s'efforce de relever les défis les plus pressants en matière de climat et de durabilité pour l'environnement bâti. Notre action est essentielle pour rendre possible la neutralité climatique d'ici 2050.

