Copa do Mundo 2022 é o campeonato mais quente do século 21, segundo Meteum

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 16 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Meteum , tecnologia de previsão do tempo com IA, realizou um estudo baseado em previsão de tempo para a final da Copa do Mundo, realizada no dia 18 de Dezembro no Iconico Lusail Satdium, em Doha- Qatar. Ao mesmo tempo, Meteum estudou dados meteorológicos e contou como estava o tempo em todas as finais desde 1930 e em todos os campeonatos do século XXI.

"Durante a final o céu estará sem nuvens, a temperatura ficará por volta dos +21°C, e a velocidade do vento será de até 6,3 metros por segundo. A propósito, nos campeonatos do século XXI, em clima semelhante (+20–22 ° e claro), a seleção argentina disputou cinco partidas, vencendo quatro delas. A seleção francesa teve três partidas e duas vitórias.", – Alexander Ganshin CEO da Meteum

Levando em consideração a previsão para a final e a disputa pelo terceiro lugar, o torneio do Catar se tornará o campeonato mais quente do século XXI: a temperatura média nos jogos será de +25°C. E a mais quente das partidas estudadas aconteceu em 2018 na Rússia: no dia 28 de junho em Volgogrado, no confronto entre Japão e Polônia, a temperatura ultrapassou os +34°.

Entre os campeonatos do século XXI, a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul acabou sendo a mais fria: a temperatura média foi de cerca de +14°C. No mesmo torneio, aconteceu a mais fria de todas as partidas estudadas: no dia 15 de junho, em Joanesburgo, jogadores de futebol do Brasil e da RPDC tiveram que jogar em uma temperatura de + 3 °. Afinal, junho e julho são invernos climáticos no hemisfério sul.

A temperatura mínima em uma grande final, +12 ° foi registrada em 4 de julho de 1954 em Berne, na Suíça, onde a seleção alemã venceu a seleção húngara com um placar de 3: 2. A máxima (+30°) temperatura registrada em uma final do campeonato mundial foi registrada em Madrid, quando o Mundial ocorreu na Espanha em 11 de julho de 1982. Nessa final a Alemanha perdeu para a Itália por 3:1.

O líder em partidas sem nuvens (89%) foi o campeonato da África do Sul. E o mais chuvoso foi o torneio no Japão e na Coreia do Sul - a chuva foi quase um terço de todos os jogos.

Meteum – é uma tecnologia de IA e aprendizado de máquina, analisa cinco previsões meteorológicas diferentes – quatro globais e uma própria que a empresa obtém com a ajuda do serviço meteorológico. Os algoritmos de IA levam em consideração o histórico de erros nessas previsões e criam a combinação mais ideal entre essas opções. Ele permite que cada usuário obtenha a previsão mais real.

