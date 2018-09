Copa do Mundo de Basquetebol Feminino da FIBA de 2018 impele a TCL para o futuro

Desde 22 de setembro, um total de 16 grandes equipes nacionais – incluindo as dos Estados Unidos, Espanha, China, Canadá e Nigéria – vêm apresentando um espetáculo para os fãs de basquetebol de todo o mundo, na ilha de Tenerife, Espanha.

Tal como a dura disputa entre jogadoras de basquetebol de vários continentes, a competição publicitária na lateral da quadra fornece outra plataforma para os patrocinadores desse torneio. Como parceira global da Copa do Mundo de Basquetebol Feminino da FIBA de 2018, a TCL está usando em telas de LED na lateral da quadra o slogan "TCL GLOBAL TOP 3 TV BRAND" (TCL, 3ª Melhor Marca Global de TV). Em combinação com anúncios de produtos com contextura e estilo unificados, a TCL atraiu a atenção de inúmeros órgãos de imprensa e torcedores.

De acordo com seus resultados financeiros do primeiro semestre de 2018, a receita do Grupo TCL atingiu RMB 52,524 bilhões no primeiro semestre, um aumento de 53,4% sobre o ano anterior.

Com base no aprofundamento de seu plano estratégico global, o desempenho da TCL Electronics cresceu contra a tendência no primeiro semestre. Sua receita aumentou 14,2% sobre o ano anterior para RMB 17,15 bilhões, enquanto seu lucro líquido subiu 237,5% sobre o ano anterior. De acordo com análise da Qunzhi Data sobre a participação no mercado global de televisores, a TCL se classifica em terceiro lugar no mundo, com 11,8%. E está subindo, podendo ultrapassar a Samsung e a LG, porque a TCL está a apenas 0,2 pontos percentuais atrás da LG. Dados da omnicanal número 2 do mundo da China Market Monitor Co., Ltd. indicam que a TCL está no topo da classificação por índice de preços por marca no mercado de televisores da China. Continuará a subir nas classificações de participação no mercado global de televisores graças a seu aprofundamento consistente de implementação de negócios em mercados regionais essenciais, tais como os da Europa e da América do Sul, que viabilizam o alto crescimento.

Como uma empresa chinesa, a capacidade de operação global da TCL continua a melhorar. No presente, a empresa mantém negócios em mais de 160 países e regiões. Tem 28 instituições de pesquisa e desenvolvimento, 10 laboratórios conjuntos e 22 unidades de fabricação no mundo. Suas vendas no mercado externo respondem por 46,95% do total.

Dados mostram que para cada 1% de aumento em identificação de marca, uma empresa precisa gastar cerca de $ 20 milhões em publicidade. No entanto, através de grandes eventos esportivos, o mesmo custo de publicidade pode incrementar o efeito do marketing em 10%. Portanto, o marketing esportivo é uma maneira mais eficiente para as marcas explorarem o mercado global.

Para esse fim, a TCL fez escolhas vantajosas em marketing esportivo. Na América do Sul, a empresa patrocinou o Club Atlético Rosario Central na Argentina e explorou a oportunidade de penetrar no mercado regional ao patrocinar roupas para os técnicos da Série A do Campeonato Brasileiro. A TCL alavanca o marketing esportivo regional e localizado para impulsionar a identificação de marca e sua influência.

Neste ano, a TCL anunciou uma série de parcerias de peso. A estrela do futebol brasileiro Neymar se tornou embaixador global da marca e a TCL é, agora, parceira global da FIBA. A TCL planeja alcançar a globalização em marketing esportivo, entrando em dois dos principais esportes com bola, que atraem a maior atenção dos torcedores em todo o mundo.

A TCL é agora conhecida e percebida por um número crescente de consumidores graças ao marketing esportivo global em múltiplos níveis. Sua estratégia de globalização de marca está se materializando no processo de formar uma conexão emocional com os consumidores globais e alimentar o crescimento sustentável das vendas no mercado global.

Grande marca nacional que está se mantendo em dia com os tempos, a TCL se esforça para se tornar uma empresa líder mundial em fabricação de produtos inteligentes e serviços de internet. Atualmente, a TCL está em processo de aceleração a todo vapor e seu plano estratégico global melhora dia a dia. O patrocínio da Copa do Mundo de Basquetebol, que é tão famosa quanto a Copa do Mundo de Futebol, não limita a TCL a seu slogan "TCL GLOBAL TOP 3 TV BRAND" – ela sempre tem razão para acreditar que pode superar isso.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/751972/TCL_slogan_advertisement.jpg

FONTE TCL