Copan deixa os desafios da Covid-19 para trás e se prepara para o cenário pós-pandemia

"Trabalhamos sem parar para aumentar nossa produção", disse Stefania Triva, descrevendo as ações globais realizadas pela empresa e já explicadas em um vídeo publicado em janeiro. "Graças a esses esforços, tenho muito orgulho em anunciar que o objetivo de atingir a produção anual de um bilhão de swabs flocados e clássicos cada já foi alcançado.Da mesma forma, a meta de meio bilhão de meios de transporte fabricados por ano será alcançada em breve." Conforme escrito no e-mail, isso tem um papel fundamental para a Copan, pois agora ela terá a oportunidade de restaurar as linhas de produtos que estavam em espera para priorizar os produtos relacionados à Covid-19.

De qualquer forma, outros desafios já se apresentam, já que a Covid-19 tem sido o ponto de acesso à pré-análise para novos players em todo o mundo. Embora a concorrência na área tenha aumentado de maneira drástica, "a importância da pré-análise e da qualidade das amostras se tornou domínio público", ela continua. O valor dos programas de triagem e prevenção foi permanentemente reconhecido, e é previsível uma demanda contínua por produtos de coleta biológica e de transporte para os próximos anos. "Acreditamos e investimos em pré-análise muito mais cedo do que todos os outros; por trás de nossos produtos de qualidade, existem 40 anos de experiência, investimentos, confiabilidade científica e uma sólida rede de profissionais da saúde e parceiros com quem colaborar", afirma a CEO da Copan. Essa abordagem foi adotada mesmo no ano passado, com o lançamento de produtos inovadores como o UniVerse™, a automação que ajudou profissionais da saúde no processamento de amostras de Covid-19.

Concluindo, Stefania Triva está confiante no futuro da Copan: "Poderemos continuar de onde paramos, impulsionando o desenvolvimento da pré-análise para enfrentar os desafios dos próximos anos".

Certamente, surgiram novos desafios, e veremos o que a Copan reserva para o futuro. Entre em contato conosco para obter mais detalhes.

Sobre a Copan

A Copan se dedica ao desenvolvimento de produtos de coleta de amostras de alta qualidade para doenças infecciosas, genoma humano, aplicações ambientais e forenses, juntamente com soluções automatizadas de fluxo de trabalho.

Nossas ideias impulsionaram 40 anos de progresso na área de pré-análise, resultando no desenvolvimento de produtos significativos feitos sob medida para atender a qualquer necessidade. Entre eles, nossos FLOQSwabs® patenteados reinventaram a coleta e o transporte de amostras, e o ecossistema de automação WASPLab® revolucionou o fluxo de trabalho laboratorial.

Atualmente, a Copan ainda está ansiosa para continuar essa inovação, oferecendo produtos de qualidade, serviços personalizados e soluções de primeira linha para melhorar a saúde dos pacientes.

