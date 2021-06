Copan fortalece suas operações nas Américas com investimento milionário

" O estabelecimento de nossa empresa, em Porto Rico, produziu condições favoráveis para a expansão e o crescimento de nossos negócios em todo o mundo", declarou Stefania Triva, presidente do grupo Copan. "C om esse investimento, nosso objetivo é fortalecer nossa presença no mercado dos EUA. Por meio de uma estratégia de distribuição estilo hub-and-spoke, poderemos oferecer um serviço competitivo com eficiência e rapidez sem precedentes em todo o território americano", continua.

O departamento de desenvolvimento econômico e comércio de Porto Rico apoiou a operação ao aprovar 23 milhões de dólares em incentivos, vendo no projeto, que traz, do outro lado do oceano, o know-how tecnológico, a qualidade e a atitude de bem-estar no trabalho da Copan, uma excelente oportunidade para todo os EUA. De acordo com Pedro Pierluisi, governador de Porto Rico, "as empresas de manufatura, como a Copan, representam um componente importante da economia, ao passo que contribuem para a criação e retenção de empregos. Estamos orgulhosos do talento que existe em Porto Rico, e temos confiança no sucesso e compromisso contínuos da Copan Industries com a ilha."

A recente atividade da Copan, nos Estados Unidos, tem sido intensa, com investimentos em Porto Rico e na Califórnia, e a liberação bem-sucedida de produtos finalmente disponíveis nos EUA, como o dispositivo de armazenamento e estabilização de ácido nucleico eNAT® aprovado pela FDA no final de 2020. Este projeto se enquadra na estratégia atual da Copan de aproximar os locais de produção dos mercados finais, simplificando a logística e possibilitando um serviço eficiente e rápido em todos os lugares do mundo.

Sobre a Copan

A Copan se dedica ao desenvolvimento de produtos de alta qualidade e tecnologia de ponta para a coleta de amostras em casos de doenças infecciosas, genoma humano, aplicações ambientais e forense, juntamente com soluções automatizadas de fluxo de trabalho. Nossas ideias impulsionaram 40 anos de progresso na área de pré-análise, resultando no desenvolvimento de produtos relevantes feitos sob medida para atender a qualquer necessidade. Entre eles, nossos FLOQSwabs® patenteados reinventaram a coleta e o transporte de amostras, e o ecossistema de automação WASPLab® revolucionou o fluxo de trabalho laboratorial. Atualmente, a Copan ainda continua essa inovação com afinco, oferecendo produtos de qualidade, serviços personalizados e soluções de primeira linha para melhorar a saúde dos pacientes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1527451/Copan_Puerto_Rico.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1484615/CopanHD_Logo.jpg

FONTE Copan Italia SpA

SOURCE Copan Italia SpA