Copan lässt die Herausforderungen von COVID-19 hinter sich und schmiedet Pläne für die Zeit nach der Pandemie

Am vergangenen Dienstag erhielten die Partner von Copan eine E-Mail, die von Copans CEO Stefania Triva persönlich unterzeichnet war. Sicherlich war es nicht die erste E-Mail, die sie vom Marktführer in der Präanalytik im vergangenen Jahr erhalten haben. Doch dieses Mal versuchte die Kommunikation, einen Strich unter pandemiebezogenen Thematiken zu ziehen. Die gemeinsamen Ziele für 2020 wurden erreicht und das Unternehmen teilte mit seinem Netzwerk seine Pläne für die Reorganisation in den kommenden Jahren.