Copan, mettre de côté les défis de la Covid-19 et se préparer au scénario post-pandémique

Mardi dernier, les partenaires de Copan ont reçu un courriel signé par Stefania Triva, PDG de Copan, elle-même. Ce n'est certainement pas le premier courriel qu'ils ont reçu du leader de la préanalyse l'année dernière. Cette fois encore, la communication a tenté de mettre un terme aux luttes liées à la pandémie, en informant de la réalisation des objectifs communs de 2020 et en réorganisant l'entreprise et son réseau pour les années à venir.

« Nous avons travaillé sans relâche pour développer notre production, » a déclaré Stefania Triva, décrivant les actions globales prises par l'entreprise et déjà expliquées dans une vidéo publiée en janvier. « Grâce à ces efforts, je suis très fière d'annoncer que l'objectif d'atteindre un milliard d'écouvillons floqués et classiques produits par an est désormais atteint. De même, l'objectif d'un demi-milliard de supports de transport fabriqués par an va bientôt être atteint. » Comme indiqué dans le courriel, cela représente un rôle pivot pour Copan, car il est maintenant possible de restaurer les lignes de produits qui étaient en attente pour donner la priorité aux produits liés à la Covid-19.

Quoi qu'il en soit, d'autres défis sont à venir, car la Covid-19 a été le point d'accès à la préanalyse pour les nouveaux acteurs du monde entier. Alors que la concurrence dans le domaine s'est considérablement accrue, « l'importance de la pré-analyse et de la qualité des échantillons est devenue de notoriété publique », poursuit-elle. La valeur des programmes de dépistage et de prévention a été définitivement reconnue, et une demande soutenue de produits de collecte et de transport biologiques pour les années à venir est prévisible. « Nous avons cru et investi dans la préanalyse bien avant tout le monde ; derrière nos produits de qualité, il y a 40 ans d'expertise, d'investissements, de fiabilité scientifique, et un solide réseau de professionnels de la santé et de partenaires avec lesquels collaborer », déclare le PDG de Copan. Cette approche a été adoptée même au cours de l'année dernière, avec la sortie de produits innovants comme UniVerse™, l'automatisation qui a aidé les professionnels de la santé à traiter les échantillons de la Covid-19.

En conclusion, Stefania Triva est confiante pour l'avenir de Copan : « Nous pourrons reprendre là où nous nous sommes arrêtés, en pilotant le développement de la préanalyse pour faire face aux défis des années à venir. »

Il est certain qu'à l'horizon, de nouveaux défis sont apparus, et nous verrons ce que Copan nous réserve pour l'avenir. Contactez-nous pour plus de détails.

À propos de Copan

Copan se consacre au développement de produits de collecte d'échantillons de haute qualité pour les maladies infectieuses, la génomique humaine, les applications environnementales et médico-légales, ainsi que de solutions de flux de travail automatisé.

Nos idées sont à l'origine de 40 années de progrès dans le domaine de la préanalyse, qui ont abouti au développement de produits significatifs adaptés à tous les besoins. Parmi eux, nos FLOQSwabs® brevetés ont réinventé la collecte et le transport des échantillons, tandis que l'écosystème d'automatisation WASPLab® a révolutionné le flux de travail des laboratoires.

Aujourd'hui, Copan est toujours désireux de poursuivre cette innovation, en fournissant des produits de qualité, des services personnalisés et des solutions de premier ordre pour améliorer la santé des patients.

