Copan renforce ses opérations sur le continent américain grâce à un investissement millionnaire

« L'établissement de notre société à Porto Rico a prouvé pouvoir offrir des conditions favorables à l'expansion et à la croissance de nos activités à l'échelle mondiale » , a déclaré Stefania Triva, présidente du Copan Group. « Avec cet investissement, nous visons à renforcer notre présence sur le marché américain : grâce à une stratégie de distribution en étoile, nous serons en mesure d'offrir un service compétitif avec une efficacité et une rapidité sans précédent sur tout le territoire américain » , poursuit-elle.

Le département du développement économique et du commerce de Porto Rico a soutenu l'opération en approuvant $23 millions de dollars d'incitations, voyant dans le projet - qui transmet le savoir-faire technologique, la qualité et l'attitude de bien-être au travail de Copan de l'autre côté de l'océan - une excellente opportunité pour l'ensemble des États-Unis. Selon le gouverneur de Porto Rico, Pedro Pierluisi, « les entreprises manufacturières comme Copan représentent une composante importante de l'économie, car elles contribuent à créer et à préserver des emplois. Nous sommes fiers des talents qui existent à Porto Rico, et nous sommes confiants quant au succès et à l'engagement continus de Copan Industries envers l'île. »

L'activité récente de Copan a été fervente aux États-Unis, avec des investissements à Porto Rico, en Californie, et l'autorisation accordée de vendre enfin des produits aux États-Unis - comme le dispositif de stockage et de stabilisation des acides nucléiques eNAT®, autorisé par la FDA à la fin de 2020. Ce projet s'inscrit dans la stratégie actuelle de Copan visant à rapprocher les sites de production des marchés finaux, à rationaliser la logistique et à permettre un service efficace et rapide partout dans le monde.

À propos de Copan

Copan se consacre au développement de produits novateurs et de haute qualité pour le prélèvement d'échantillons destinés aux maladies infectieuses, à la génomique humaine, aux analyses environnementales et médico-légales, ainsi qu'aux solutions de flux de travail automatisé. Nos idées sont à l'origine de 40 années de progrès dans le domaine de la pré-analyse, qui ont abouti au développement de produits significatifs adaptés à tous les besoins. Parmi eux, nos FLOQSwabs® brevetés ont réinventé complètement le prélèvement et le transport des échantillons, tandis que l'écosystème d'automatisation WASPLab® a révolutionné le flux de travail des laboratoires. Aujourd'hui, Copan est toujours désireux de poursuivre cette innovation, en proposant des produits de qualité, des services personnalisés et d'excellentes solutions pour améliorer la santé des patients.

