Copel arquiva o Formulário 20-F

CURITIBA, Brasil, 26 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A Companhia Paranaense de Energia – COPEL, empresa que gera, transmite, distribui e comercializa energia, com ações listadas na B3 (CPLE3, CPLE5, CPLE6), na NYSE (ELPVY, ELP) e na LATIBEX (XCOP), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que arquivou hoje, 26 de abril de 2019, na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), o seu formulário anual 20-F referente ao ano fiscal de 2018. O arquivo pode ser acessado no site da SEC (www.sec.gov) ou no site da Companhia (ri.copel.com).

Adicionalmente, acionistas, investidores ou interessados poderão receber uma cópia impressa dos demonstrativos gratuitamente, solicitando antecipadamente ao Departamento de Relações com Investidores, através do número (41) 3222-4011 ou do e-mail ri@copel.com.

Contato: Relações com Investidores – COPEL

Telefone: (41) 3222-2027

E-mail: ri@copel.com

FONTE Copel - Companhia Paranaense de Energia

