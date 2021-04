Copel - Formulário Anual 20-F

CURITIBA, Brasil, 20 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Companhia Paranaense de Energia – COPEL ("Companhia"), empresa que gera, transmite, distribui e comercializa energia, com ações listadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") (CPLE3, CPLE5, CPLE6), na NYSE (ELPVY, ELP) e na LATIBEX (XCOP), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que arquivou no dia 19 de abril de 2021, na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), o seu formulário anual 20-F referente ao ano fiscal de 2020. O arquivo pode ser acessado no site da SEC (www.sec.gov) ou no site da Companhia (ri.copel.com), atualmente na versão em inglês.

Contato: Relações com Investidores – COPEL

Telefone: (41) 3331-4011

E-mail: [email protected]

