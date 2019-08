Copel registra EBITDA ajustado de R$ 1,0 bilhão no segundo trimestre

CURITIBA, Brasil, 14 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A Companhia Paranaense de Energia - Copel (B3: CPLE3, CPLE5, CPLE6 /NYSE: ELPVY, ELP / Latibex: XCOP), empresa que gera, transmite, distribui e comercializa energia, anunciou seus resultados do segundo trimestre de 2019 e gostaria de convidá-los para sua teleconferência de resultados na sexta-feira.

No 2T19, o EBITDA atingiu R$ 947,0 milhões, 13,3% maior que os R$ 836,0 milhões registrados no 2T18, explicado, principalmente, (i) pelo aumento de 2,3% no volume de energia vendida aos consumidores finais, destacando-se a elevação de 17,7% no mercado livre industrial da Copel GeT e Copel Com, (ii) pelo faturamento dos contratos de CCEAR de Baixo Iguaçu, Colíder e Cutia, (iii) pelo crescimento de 1,4% no volume do mercado fio da Copel Distribuição, e (iv) pela redução de 15,9% nos custos com "energia elétrica comprada para revenda" em virtude do maior GSF no período (92,9% no 2T19 ante 80,6% no 2T18) e menor PLD médio (R$ 131,37 no 2T19 ante R$ 302,68 no 2T18).

O EBITDA do 2T19 ajustado por itens considerados não recorrentes, atingiu R$ 1.025,0 milhões, crescimento de 29,6% em comparação ao apurado no 2T18 (R$ 790,8 milhões).

A versão completa desse relatório está disponível no site da Companhia ri.copel.com

Teleconferência: 16/08/19 – SEXTA-FEIRA Português: 10h00 – Horário de Brasília

Tel.: +55 (11) 2188-0155

Código de acesso: Copel

(Tradução simultânea em inglês)

Transmissão ao vivo no site ri.copel.com

Contato: Relações com Investidores – COPEL

Telefone: (41) 3331-4011

E-mail: ri@copel.com

