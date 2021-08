Copel registra EBITDA ajustado de R$ 1,4 bilhão no 2T21

CURITIBA, Brasil, 11 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- O EBITDA ajustado, excluídos os itens não recorrentes, atingiu R$ 1.433,2 milhões no 2T21, montante 47,1% superior aos R$ 974,4 milhões registrados no 2T20. Esse crescimento deve-se, sobretudo, (i) a comercialização de 507 GWh de energia produzida pela UTE Araucária ("UEGA") no 2T21, sendo que no mesmo período de 2020 ela não havia despachado; e (ii) ao aumento da receita de "disponibilidade da rede elétrica (TUSD/TUST)" efeito, principalmente, do crescimento de 12,2% do mercado fio da distribuidora e do aumento na remuneração sobre ativos de transmissão decorrente do maior IPCA no 2T21 e da revisão tarifária periódica aplicada aos contratos de transmissão. Esses eventos foram parcialmente compensados pelo aumento no custo com "energia elétrica comprada para revenda" em função da piora no cenário hidrológico no mês de junho e do aumento do PLD (sul) médio no 2T21 (R$ 233,36 ante R$ 75,47 no 2T20).

Já o EBITDA incluindo todos os fatores, inclusive não recorrentes, atingiu R$ 1.514,1 milhões, redução de 12,1% em relação aos R$ 1.722,7 milhões registrados no 2T20. Esse resultado é reflexo, basicamente, do efeito positivo provocado por itens não recorrentes no 2T20, em especial, a decisão favorável à Copel Distribuição relacionada ao direito de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, que refletiu no registro de R$ 809,1 milhões positivos na linha de "outras receitas operacionais".

A versão completa desse relatório está disponível no site da Companhia ri.copel.com

Teleconferência: 12/08/2021 – QUINTA-FEIRA

Português: 14h00 – Horário de Brasília

Tel.: +55 (11) 2188-0155

Código de acesso: Copel

(Tradução simultânea em inglês)

Transmissão ao vivo no site ri.copel.com

Contato: Relações com Investidores – COPEL

Telefone: (41) 3331-4011

E-mail: [email protected]

FONTE Copel

Related Links

https://ri.copel.com



SOURCE Copel