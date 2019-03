Copel registra EBITDA de R$ 757 milhões no quarto trimestre

CURITIBA, Brasil, 29 de março de 2019 /PRNewswire/ -- A Companhia Paranaense de Energia - Copel (B3: CPLE3, CPLE5, CPLE6 /NYSE: ELPVY, ELP / Latibex: XCOP), empresa que gera, transmite, distribui e comercializa energia, anunciou seus resultados do quarto trimestre de 2018 e gostaria de convidá-los para sua teleconferência de resultados amanhã.

No 4T18, o EBITDA atingiu R$ 756,6 milhões, 45,0% maior que os R$ 521,7 milhões registrados no 4T17. Esse aumento é explicado, principalmente, (i) pela melhoria nas condições hidrológicas no último trimestre de 2018 em relação a 2017 - o GSF médio ficou em 81,9% (ante 69,3% no 4T17) e o PLD médio no período foi de R$ 158,24/MWh (ante R$ 398,09/MWh no 4T17); (ii) pelo menor montante registrado em provisões e reversões (R$ 35,2 milhões provisionados no 4T18 ante R$ 268,4 milhões no 4T17), em virtude, principalmente, da reversão para litígios cíveis e administrativos no montante de R$ 80,7 milhões e pela redução 29,2% na provisão de litígios trabalhistas; e (iii) pelo aumento de 6,1% no volume de energia vendida aos consumidores finais, o qual elevou a receita de "fornecimento de energia elétrica".

O EBITDA do 4T18 ajustado por itens considerados não recorrentes atingiu R$ 692,7 milhões, crescimento de 0,6% em comparação ao apurado no 4T17 (R$ 688,2 milhões).

A versão completa desse relatório está disponível no site da Companhia ri.copel.com

Teleconferência: 29/03/19 – SEXTA-FEIRA

Português: 10h00 – Horário de Brasília

Tel.: +55 (11) 2188-0155

Código de acesso: Copel

(Tradução simultânea em inglês)

Transmissão ao vivo no site ri.copel.com

FONTE Copel - Companhia Paranaense de Energia

Related Links

http://www.copel.com/ri



SOURCE Copel - Companhia Paranaense de Energia