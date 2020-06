Cora en RIS lanceren eerste InkCenters® in België en Luxemburg

" Door het reeds bewezen succes van de navulservice voor inkt in de Cora-hypermarkten in Frankrijk, is RIS blij om opnieuw samen te werken met Cora in meer landen. Voornamelijk omdat milieuvriendelijke producten en diensten steeds populairder worden binnen de verkoopruimte," zei David Lenny, voorzitter en CEO van RIS. " Onze innovatieve navultechnologie is ontworpen om handig en efficiënt te zijn, terwijl het tegelijkertijd eenmalig gebruik van plastic vermindert. Het Cora-merk biedt een overvloed aan geloofwaardigheid en gelijkgestemd strategisch denken terwijl we samenwerken om inkt van hoge kwaliteit en afdrukhelderheid aan te bieden aan het publiek op een veel betaalbaardere manier. In het huidige Covid-19-landschap, is het vereenvoudigen van goedkoper inkjetdrukken voor thuiskantoren nu belangrijker dan ooit voor de vele werknemers die social distancing uitoefenen door van thuis uit te werken."

Lenny en zijn team hebben er de laatste jaren naar gestreefd om RIS uit te breiden op het Europese vasteland door samen te werken met verschillende grote handelaren zoals Auchan, Boulanger en Media Markt. De toevoeging van Cora Benelux aan het RIS InkCenter®-netwerk is opnieuw een belangrijke stap richting het bereiken van dat doel en RIS is ervan overtuigd dat het hervullen van inktcartridges de klanten van Cora goed ten dienste zal komen.

Het RIS InkCenter® heeft een gepatenteerd, precisiehervulsysteem dat elke cartridge professioneel reinigt, vult en test om foutloze prestaties te garanderen terwijl de levensduur van de cartridge wordt gemaximaliseerd door dezelfde cartridge meerdere keren te hervullen, met tot 60 procent kostenbesparingen in vergelijking met het aankopen van een nieuwe cartridge. Inktcartridges worden hervuld door een kwalificeerd lid van het serviceteam terwijl de klant winkelt in een deelnemende winkel. Het InkCenter®-systeem zal beschikbaar zijn in alle negen Cora-locaties en België en Luxemburg vanaf juni 2020.

"We zijn verheugd de krachten te bundelen met Cora Benelux om deze uitrol van het InkCenter® te lanceren," zei Vincent Hormovitis, RIS Vicepresident van Verkoop & Bedrijfsontwikkeling. "Het managementteam van Cora is gepassioneerd door het aanbieden van onklopbare toevoegde waarde aan zijn klanten, vooral tijdens deze wereldwijde crisis. Terwijl de vraag naar inkt stijgt aangezien klanten van thuis uit werken en studenten van thuis studeren, kan Cora Benelux nu de oplossing voor inktcartridges van de beste kwaliteit tot 60% goedkoper aanbieden aan hun klanten dan de prijzen van merkcartridges, wat hen geld bespaard en het milieu helpt."

"We zijn verheugd de eerste Ink Bar in de Benelux te kunnen aanbieden aan onze klanten" zei Stéphanie Pohl Weber, non-food directeur Cora Benelux. "Vanaf begin juni, zullen de 9 Cora Benelux winkels deze nieuwe innovatieve en exclusieve dienst aanbieden. We streven ernaar steeds zo dicht mogelijk bij de realiteit van onze klanten te staan. Tijdens de afgelopen weken, door de Covid-19 crisis, zagen we de verkoop van inktcartridges ontploffen, het steeg meer dan 104% in waarde vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. We zijn daarom verheugd om aan onze klanten deze kwaliteit en dit voordelig alternatief te kunnen aanbieden vanuit een economisch en ecologisch standpunt."

"Elke dag selecteren onze experten met passie het beste assortiment aan de beste prijs om een ongeëvenaarde keuze en gepersonaliseerde gebruikservaring aan te bieden aan onze klanten. We bieden 511 verschillende cartridges (HP, Canon, Epson, Brother en TX compatibele cartridges) in de winkel of op bestelling. Door ons assortiment te verdiepen, proberen we van elke aankoop een unieke handeling te maken" voegt Henri Devreux, Marketing Director Cora Benelux toe. "In deze context was de samenwerking met RIS en de lancering van de Ink Bars duidelijk voor ons."

Over RIS

Retail Inkjet Solutions, Inc. (RIS) is marktleider in de verkoop van on-site navuldiensten voor inkjetcartridges. De gepatenteerde RIS InkCenter® kiosk wordt ingezet in meer dan 500 deelnemende verkoopslocaties in de Verenigde Staten, Canada en Europa - inclusief Auchan, Boulanger, CORA, Costco, E.Leclerc, Système U, Intermarché, Media Markt, Saturn, Schiever en geselecteerde University Bookstores. RIS verstrekt klanten ongeëvenaarde drukkwaliteit terwijl het een ongelofelijke besparing oplevert. RIS werd opgericht in 2004 door voormalige HP-ingenieurs met een visie om een betere printoplossing te creëren voor klanten tegen een lagere prijs en het hoofdkwartier bevindt zich in Carlsbad, Californië. Voor meer informatie, bezoek www.Go2RIS.com.

Over Cora

CORA is een hypermarktketen die behoord tot de Louis Delhaize-groep. CORA heeft 61 hypermarkten in Frankrijk, 7 in België, 2 in Luxemburg en 11 in Roemenië. CORA is de eerste en enige handelaar die de InkCenter®-dienst aanbiedt in de Benelux. Voor meer informatie over Cora, bezoek www.cora.be.

Contact Ashley McGinty telefoonnummer 858.753.0233 Email [email protected] Website www.Go2RIS.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1179663/Cora_Benelux_PR__Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1179674/RIS_CORA_Logo.jpg

