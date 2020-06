CORA et RIS lancent les premiers Bars à Encres® du Benelux

"Avec le succès déjà avéré du service de recharge d'encre dans les hypermarchés CORA à travers la France, RIS se réjouit de s'associer à nouveau avec CORA dans un plus grand nombre de pays, d'autant plus que les produits et services écologiques sont de plus en plus populaires au sein de l'espace commercial", déclare David Lenny, président et directeur général de RIS. "Notre technologie innovante de recharge est conçue pour être pratique et efficace, tout en réduisant le plastique à usage unique. La marque CORA offre une grande crédibilité et une réflexion stratégique commune, car nous travaillons ensemble pour offrir au public une encre de haute qualité et une clarté d'impression à un prix beaucoup plus abordable. Dans le paysage actuel du Covid-19, faciliter l'impression à jet d'encre à moindre coût pour le travail à domicile est plus important que jamais pour de nombreux travailleurs qui pratiquent la distanciation sociale en travaillant depuis leur domicile".

Ces dernières années, David Lenny et son équipe ont aspiré à étendre RIS à toute l'Europe continentale en travaillant avec plusieurs grands détaillants tels qu'Auchan, Boulanger et Media Markt. L'ajout de CORA Benelux au réseau RIS est une autre étape importante vers la réalisation de cet objectif, et RIS est convaincu que le remplissage des cartouches d'encre servira bien les clients de CORA.

Le Bar à encres® RIS est doté d'un système de recharge de précision breveté qui nettoie, remplit et teste chaque cartouche de manière professionnelle pour garantir des performances sans faille tout en maximisant la durée de vie de la cartouche pour recharger la même cartouche plusieurs fois, avec une économie pouvant atteindre 60 % par rapport à l'achat d'une cartouche neuve. Les cartouches d'encre sont rechargées par un membre qualifié de l'équipe pendant qu'un client fait ses achats dans n'importe quel magasin participant. Le système Bar à encres® sera disponible dans les neuf magasins CORA en Belgique et au Luxembourg à partir de juin 2020.

"Nous sommes ravis de nous associer à CORA Benelux pour lancer ce déploiement du Bar à encres®", déclare Vincent Hormovitis, vice-président des ventes et du développement commercial de RIS. "L'équipe de direction de CORA a la passion d'offrir à ses clients une valeur ajoutée imbattable, surtout en cette période de crise mondiale. La demande d'encre augmentant, les consommateurs travaillant à domicile et les étudiants apprenant à domicile, CORA Benelux est désormais en mesure d'offrir à ses clients la meilleure solution en matière de cartouches d'encre de qualité, à un prix jusqu'à 60% inférieur à celui des cartouches de marque, ce qui leur permet de réaliser des économies et de contribuer à la protection de l'environnement".

« Nous nous réjouissons de pouvoir proposer le 1er bar à encres du Benelux à nos clients » déclare Stéphanie Pohl Weber, directrice non alimentaire de Cora Benelux. « Début juin, les 9 magasins de CORA Benelux proposeront ce nouveau service innovant et exclusif. Nous cherchons toujours à être au plus proche de la réalité de nos clients. Ces dernières semaines, avec la crise liée au Covid-19, nous avons vu les ventes de cartouches d'encre exploser, jusqu'à +104% en valeur par rapport à la même période l'année dernière (19/03 au 4/06/19). Nous sommes donc ravis de pouvoir proposer à nos clients cette alternative qualitative et avantageuse d'un point de vue économique et environnemental. »

« Tous les jours, nos experts sélectionnent avec passion le meilleur assortiment au meilleur prix pour proposer un choix inégalé et une expérience de consommation personnalisée à nos clients. Nous proposons 511 cartouches différentes (HP, Canon, Epson, Brother et cartouches compatibles TX) en rayon ou sur commande. En travaillant notre assortiment en profondeur, nous aspirons à ce que chaque acte d'achat devienne un acte unique. » ajoute Henri Devreux, Directeur Marketing Cora Benelux. « Dans ce cadre, l'association avec RIS et le lancement de ces bars à encres, étaient pour nous une évidence.»

À propos de RIS

Retail Inkjet Solutions, Inc. (RIS) est le leader du secteur des services de recharge de cartouches à jet d'encre sur site pour la vente au détail. Le Bar à Encres® breveté de RIS est déployé dans plus de 500 points de vente au détail participants aux États-Unis, au Canada et en Europe, dont Auchan, Boulanger, CORA, Costco, E.Leclerc, Système U, Intermarché, Media Markt, Saturn, Schiever et certaines librairies universitaires. RIS offre à ses clients une qualité d'impression inégalée tout en leur permettant de réaliser des économies incroyables. RIS a été fondée en 2004 par d'anciens ingénieurs de HP avec la vision de créer une meilleure solution d'impression pour les clients à un prix plus bas et est basée à Carlsbad, Californie Aux Etats-Unis. Pour plus d'informations, visitez le site www.Go2RIS.com.

À propos de CORA

CORA est une enseigne d'hypermarchés appartenant au groupe Louis Delhaize. CORA exploite 61 hypermarchés en France, 7 en Belgique, 2 au Luxembourg et 11 en Roumanie.

CORA est la première et unique enseigne développant le service du Bar à Encres au Benelux.

Pour plus d'informations sur www.cora.be.

