Coravin anuncia uma nova tecnologia para champanhe e vinhos espumantes com a Moët Hennessy

A Coravin, Inc. é mais conhecida por seu sistema de preservação de vinho que estende a vida útil de uma garrafa após servir uma única taça por meio da injeção de gás inerte. Até recentemente, ele só estava disponível para vinhos tranquilos, mas, após extensos testes em colaboração com as Maisons globais do Moët Hennessy Group , que incluem Dom Pérignon, Krug, Veuve Clicquot, Ruinart e Moët & Chandon, foi criado o Coravin Sparkling™. Ele garante a integridade das melhores garrafas de champanhe e de vinho espumante semanas após servir a primeira taça.

"A Coravin visa tornar os vinhos e champanhe finos mais acessíveis por meio da facilitação das opções por taça. Como uma empresa relativamente jovem, contar não apenas com o suporte da líder mundial reconhecida em champanhe e espumantes de luxo , mas também o apoio e adoção da nossa tecnologia, é extraordinário", disse Christopher Ladd, CEO da Coravin.

Após oito anos de desenvolvimento, o sistema Coravin Sparkling™ é a primeira solução universal a preservar a efervescência e os sabores do vinho espumante após servir uma única taça. Sua rolha trava firmemente qualquer meia-garrafa, garrafa de 750ml ou Magnum, enquanto o carregador de gás injeta dióxido de carbono na garrafa após o vinho ser servido, para evitar a dissipação das bolhas.

Didier Mariotti, Mestre de Adega da Veuve Clicquot, disse: "O sistema Coravin Sparkling é capaz de preservar maravilhosamente os sabores e a sensação de boca de nosso champanhe por duas semanas. É o primeiro produto desse tipo a ter um desempenho neste nível."

O sistema Coravin Sparkling também terá um benefício financeiro para restaurantes e bares, ao praticamente eliminar o risco de desperdício, ao mesmo tempo em que tornará os Champagnes de prestígio mais acessíveis aos consumidores.

"Nossa missão é e sempre foi criar grandes experiências para nossos consumidores. O novo sistema da Coravin permitirá que mais amantes de champanhe descubram e desfrutem de garrafas excepcionais. De fato, ele permitirá que nossos parceiros da gastronomia e os melhores bares e clubes ofereçam nossas diferentes marcas de champanhe e expressões pela taça, ao mesmo tempo em que, ao longo de vários dias ou semanas, os mantêm frescos e borbulhantes." - Philippe Schaus, presidente e CEO da Moët Hennessy.

"A criação desse sistema sempre foi um sonho. Agora que o tornamos uma realidade, tenho muito orgulho de fazer parceria com a Moët Hennessy para expandir as maneiras como o mundo pode conhecer e apreciar vinhos espumantes", disse o fundador da Coravin, Greg Lambrecht.

O sistema Coravin Sparkling™ está disponível internacionalmente para uso doméstico e profissional por meio dos sites globais da Coravin. Para obter mais informações sobre a Coravin, acesse www.coravin.com.

Sobre a Moët Hennessy

A Moët Hennessy, a divisão de vinhos e destilados da LVMH, agrupa vinte e cinco Maisons, muitas das quais existem há séculos, enquanto outras estão apenas começando sua jornada. Sua visão é liderar o futuro dos vinhos e destilados de luxo da natureza para as comunidades.

Localizada nos terroirs mais prestigiados do mundo, a Moët Hennessy tem um savoir-faire único, desde a produção de vinho até o arte de vivre, hospitalidade e gerenciamento de varejo para criar experiências excepcionais para os consumidores.

Por muitos anos, com a ambição de transmitir um mundo melhor para as gerações futuras, a Moët Hennessy tem se comprometido com o programa Living Soils Living Together, estruturado em torno de quatro compromissos essenciais: regenerar nossos solos, mitigar nosso impacto climático, envolver a sociedade e capacitar nossos funcionários. A Moët Hennessy tem o orgulho de promover um ambiente de trabalho diversificado, equitativo e inclusivo para todos.

Ao Yun, Ardbeg, Armand de Brignac, Belvedere, Cape Mentelle, Chandon, Château d'Esclans, Château Galoupet, Cheval des Andes, Clos19, Cloudy Bay, Dom Pérignon, Eminente, Glenmorangie, Hennessy, Krug, Mercier, Moët & Chandon, Newton Vineyard, Ruinart, Terrazas de los Andes, Veuve Clicquot, Volcan de mi Tierra, Woodinville

Sobre a Coravin Inc.

A Coravin, Inc. é a primeira e única tecnologia de vinho global em uma missão de mudar a forma como o mundo vivencia o vinho. Por meio de nossas inovações, capacitamos os entusiastas do vinho, conhecedores e profissionais comerciais a reimaginar a forma como eles experimentam, servem, bebem, vendem e comercializam vinho. Seus premiados sistemas de preservação do vinho da Coravin permitem que os amantes do vinho sirvam qualquer tipo de vinho, em qualquer quantidade, e preservem a vida útil de suas garrafas por semanas, meses ou até mesmo anos.

Com presença em mais de 60 países, os consumidores podem encontrar produtos da Coravin nas prateleiras dos principais varejistas (como Bloomingdale, Williams Sonoma, Bed Bath & Beyond, galeries Lafayette, Harrod's, El Corte Ingles), nas melhores lojas de vinhos e impulsionar alguns dos melhores programas de vinho por taça do mundo em restaurantes e clubes sociais em todo o mundo. Saiba mais em www.coravin.com.

Beba com responsabilidade

