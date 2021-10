Coravin oznamuje nové inovácie pre šampanské a šumivé vína s Moët Hennessy

Spoločnosť Coravin, Inc. je najznámejšia vďaka svojmu systému uchovávania vína, ktorý predlžuje životnosť fľaše po jej ošetrení vstreknutím inertného plynu. Až donedávna bol tento systém k dispozícii iba pre tiché vína, ale po rozsiahlom testovaní v spolupráci so svetovými majstrami vína zo skupiny Moët Hennessy Group – kam patrí Dom Pérignon, Krug, Veuve Clicquot, Ruinart a Moët & Chandon – bol vytvorený Coravin Sparkling™. Zaisťuje integritu najlepších fliaš šampanského a šumivého vína niekoľko týždňov po servírovaní prvej fľaše.

„Cieľom spoločnosti Coravin je sprístupniť kvalitné vína a šampanské zavedením servírovania nápojov po pohároch. Pre relatívne mladú spoločnosť je mimoriadne mať uznávaného svetového lídra pre šampanské a luxusné šumivé vína, ktorý nielen podporuje, ale aj prijíma našu technológiu, " povedal Christopher Ladd, generálny riaditeľ spoločnosti Coravin.

Po ôsmich rokoch vývoja je systém Coravin Sparkling™ prvým univerzálnym riešením na zachovanie šumivosti a chutí šumivého vína po jeho servírovaní po pohároch. Jeho zátka pre šumivé nápoje sa bezpečne zaistí v akejkoľvek do polovice plnej fľaši, 750 ml fľaši alebo Magnum, zatiaľ čo bombička na šumivé nápoje vstrekne po servírovaní vína do fľaše oxid uhličitý, aby bublinky neunikali.

Didier Mariotti, pivničný majster zo spoločnosti Veuve Clicquot povedal: „Systém Coravin Sparkling dokáže úžasne zachovať chuť nášho šampanského a jeho doznievanie v ústach až dva týždne. Je to prvý produkt svojho druhu, ktorý dosahuje túto úroveň."

Systém Coravin Sparkling System bude tiež ekonomickým prínosom pre reštaurácie a bary, pretože prakticky eliminuje riziko odpadu a zároveň sprístupní prestíž šampanského spotrebiteľom.

„Naším poslaním je a vždy bolo vytvoriť pre našich zákazníkov skvelé zážitky. Nový systém Coravin umožní viacerým milovníkom šampanského objaviť a vychutnať si výnimočné ročníky. Našim partnerom v gastronómii a najlepším barom a klubom to skutočne umožní ponúkať rôzne značky a druhy šampanského po pohároch, pričom ich niekoľko dní alebo týždňov udrží čerstvé a šumivé." - Philippe Schaus, prezident a generálny riaditeľ Moët Hennessy.

„O vytvorení tohto systému sme vždy snívali. Teraz, keď sme to dotiahli do konca, som nesmierne hrdý na to, že spolupracujeme so spoločnosťou Moët Hennessy na rozšírení spôsobov, ako si svet môže užiť a vychutnať šumivé vína," povedal zakladateľ spoločnosti Coravin, Greg Lambrecht.

Systém Coravin Sparkling™ je prostredníctvom globálnych webových stránok Coravin dostupný na celom svete pre domáce aj profesionálne použitie. Viac informácií o Coravin nájdete na stránke www.coravin.com.

O spoločnosti Moët Hennessy

Moët Hennessy, divízia vína a destilátov spoločnosti LVMH, preskupuje dvadsaťpäť vinárstiev, z ktorých mnohé existujú už stáročia, zatiaľ čo iní sa začínajú len rozbiehať. Jej víziou je viesť vývoj luxusných vín a destilátov, aby sa dostali z prírody do komunít.

Moët Hennessy sa nachádza v najprestížnejších oblastiach po celom svete a ponúka jedinečný spôsob „savoir-faire" od výroby vína po umenie žiť „de vivre", pohostinstvo a maloobchodné riadenie typu „brick-and-clicks" s cieľom poskytnúť spotrebiteľom výnimočné zážitky.

S ambíciou odovzdať lepší svet budúcim generáciám sa Moët Hennessy už mnoho rokov angažuje v programe „Living Soils Living Together", ktorý je štruktúrovaný podľa štyroch kľúčových záväzkov: regenerácia našej pôdy, zmiernenie nášho vplyvu na klímu, zapojenie spoločnosti a posilnenie postavenia našich ľudí. Spoločnosť Moët Hennessy je hrdá na to, že podporuje rozmanité, spravodlivé a inkluzívne pracovné prostredie pre všetkých.

Ao Yun, Ardbeg, Armand de Brignac, Belvedere, Cape Mentelle, Chandon, Château d'Esclans, Château Galoupet, Cheval des Andes, Clos19, Cloudy Bay, Dom Pérignon, Eminente, Glenmorangie, Hennessy, Krug, Mercier, Moët & Chandon, Newton Vineyard, Ruinart, Terrazas de los Andes, Veuve Clicquot, Volcan de mi Tierra, Woodinville

O spoločnosti Coravin Inc.

Spoločnosť Coravin, Inc. je prvou a jedinou globálnou technológiou vína, ktorej poslaním je zmeniť spôsob, akým svet vníma víno. Prostredníctvom našich inovácií posilňujeme nadšencov vína, znalcov a profesionálov v oblasti obchodu, aby si znova predstavili spôsob, akým ochutnávajú, podávajú, pijú, predávajú a propagujú víno. Jej oceňované systémy uchovávania vína „Coravin Wine Preservation Systems" umožňujú milovníkom vína nalievanie akéhokoľvek vína v akomkoľvek množstve a zachovanie životnosti svojich fliaš niekoľko týždňov, mesiacov alebo dokonca rokov.

Vďaka svojmu pôsobeniu vo viac ako 60 krajinách môžu spotrebitelia nájsť výrobky Coravin na pultoch popredných maloobchodných predajcov (ako je Bloomingdale's, Williams Sonoma, Bed Bath & Beyond, Galleries Lafayette, Harrod's, El Corte Ingles), v najlepších vinotékach a podporovať niektoré z najlepších svetových programov podávania vín po pohároch v reštauráciách a spoločenských kluboch na celom svete. Viac sa dozviete na stránke www.coravin.com.

Pite zodpovedne

