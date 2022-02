CordenPharma conclui aquisição de três fábricas da Vifor Pharma

LUXEMBURGO, 1º de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A CordenPharma, empresa líder em desenvolvimento e fabricação por contrato (CDMO) de serviço completo, que fornece APIs, excipientes, medicamentos e serviços de embalagens associados, anunciou hoje a conclusão da aquisição de três fábricas da Vifor Pharma, que posteriormente receberá o novo nome Corden Pharma Fribourg S.A. (inclusive sua filial de Ettingen) na Suíça e Corden Pharma Lisbon S.A. em Portugal.

O Dr. Michael Quirmbach, CEO e presidente da CordenPharma, disse: "Damos as boas-vindas às três unidades e a seus funcionários como novos membros do grupo CordenPharma e esperamos trabalhar com a Vifor no futuro para fornecer os medicamentos acabados da Vifor Pharma, inclusive a seus clientes atuais. As instalações farmacêuticas adquiridas contam com mão de obra bem treinada com excelente adequação cultural, infraestrutura de última geração e um sólido histórico de conformidade. Essa excelente oportunidade está bem alinhada com nossa estratégia de ampliar nossos recursos de CDMO."

A aquisição das fábricas da Vifor Pharma ampliará os recursos e as capacidades da CordenPharma na fabricação de formas de dosagem de medicamentos não estéreis, incluindo, mas não se limitando a, formas de dosagem sólida oral (OSD) como comprimidos e cápsulas. Com a adição dessas três novas instalações, a rede global da CordenPharma agora é composta por doze locais (11 unidades de BPF e um laboratório de P&D), com o respaldo de mais de 2.600 funcionários que geraram uma estimativa de vendas de mais de € 800 milhões em 2022.

Visualizar o comunicado de imprensa no site da CordenPharma

Sobre a CordenPharma

A CordenPharma, plataforma global de serviços farmacêuticos e fabricação do International Chemical Investors Group (ICIG), é uma parceira de serviço completo no desenvolvimento e fabricação por contrato (CDMO) de APIs, excipientes, medicamentos e serviços de embalagens associados. Com uma rede crescente de instalações de cBPF na Europa e nos EUA, organizada sob cinco plataformas de tecnologia – peptídeos, lipídios e carboidratos, injetáveis, altamente potentes e oncologia e pequenas moléculas – os especialistas da CordenPharma transformam processos e projetos complexos em qualquer estágio de desenvolvimento em produtos de alto valor.

Para mais informações sobre a CordenPharma, entre em contato conosco ou acesse cordenpharma.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1173757/CordenPharma_Logo.jpg

FONTE CordenPharma

SOURCE CordenPharma