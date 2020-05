CordenPharma et Moderna étendent leur accord stratégique de services de fabrication pour la fourniture d'excipients lipidiques destinés à être utilisés dans le vaccin de Moderna (ARNm-1273) contre le nouveau coronavirus SRAS-CoV-2

LUXEMBOURG, 28 mai 2020 /PRNewswire/ -- CordenPharma, une organisation de développement et de fabrication sous contrat (façonnier) à service complet pour la fourniture de principes actifs, de médicaments et d'emballages pharmaceutiques, annonce la signature d'un amendement à son accord de fabrication existant avec Moderna, Inc. (Nasdaq : MRNA), une société de biotechnologie au stade clinique qui est à l'avant-garde des thérapies et des vaccins à base d'ARN messager (ARNm) pour créer une nouvelle génération de médicaments de transformation pour les patients. Le prolongement de l'accord permet à CordenPharma de fabriquer des volumes importants d'excipients lipidiques destinés à être utilisés dans le vaccin de Moderna (ARNm-1273) contre le nouveau coronavirus (SRAS-CoV-2).

Selon les termes de l'accord, les entreprises étendront encore leur relation d'approvisionnement en prolongeant l'accord de fabrication initialement signé en 2016 entre Moderna et CordenPharma Suisse. L'accord modifié inclut désormais CordenPharma Chenôve (FR) et CordenPharma Colorado (US) pour la fabrication de volumes de lipides à plus grande échelle, tout en continuant à s'appuyer sur la réputation de longue date de CordenPharma Suisse en tant que leader dans la fabrication spécialisée de lipides. L'accord élargi débutera immédiatement afin de répondre rapidement à la demande croissante de Moderna au cours des prochains mois, en mettant l'accent sur la garantie de l'approvisionnement futur sur le long terme.

Juan Andres, directeur des opérations techniques et de la qualité de Moderna, commente : « Nous sommes heureux de prolonger notre accord avec CordenPharma. Cette extension permettra d'augmenter l'approvisionnement en excipients lipidiques utilisés pour la fabrication de nos produits à base d'ARNm. Nous apprécions la présence mondiale de CordenPharma et son expertise de façonnier dans le cadre de notre extension de la fabrication de l'ARNm-1273. »

Le Dr Michael Quirmbach, président et directeur général de CordenPharma, explique : « Nous sommes ravis d'étendre notre accord à long terme pour aider Moderna grâce à notre solide réseau mondial d'installations de fabrication BPF en Europe et aux États-Unis, afin de répondre au besoin immédiat d'excipients lipidiques pour son vaccin contre le coronavirus. Nous espérons que la technologie de Moderna aura un impact positif pour les personnes souffrant de COVID-19 dans le monde entier, et nous sommes honorés de contribuer au secteur dans son ensemble. »

À propos de CordenPharma

CordenPharma, la plateforme mondiale de fabrication pharmaceutique d'ICIG, est une organisation de développement et de fabrication sous contrat à services complets pour la fourniture de principes actifs, de médicaments et d'emballages pharmaceutiques. Grâce à des installations BPF en Europe et aux États-Unis, organisées en quatre plateformes technologiques – peptides, lipides et glucides, produits injectables, produits très puissants et oncologiques, et petites molécules – les experts de CordenPharma traduisent des projets complexes à n'importe quel stade de développement en produits de grande valeur.

Contactez-nous ou consultez le site cordenpharma.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1173757/CordenPharma_Logo.jpg

Related Links

https://www.cordenpharma.com



SOURCE CordenPharma