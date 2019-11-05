CoreMedia получает контрольные инвестиции от OpenGate Capital, наращивая темпы глобального роста

"Темпы развития отрасли цифрового маркетинга растут с каждым днем, - комментирует генеральный директор и соучредитель CoreMedia Сёрен Стамер (Sören Stamer). - Ведущие компании мира нуждаются в гибких, открытых решениях, помогающих им управлять собственными бренд-активами из любого источника, обеспечивая синхронизированный цифровой процесс маркетинга, охватывающий все каналы - онлайн-платформы, мобильные устройства, контент в магазинах, наружные носители, алгоритмические продажи и видео. Я горжусь нашей командой и тем, что нам удалось достичь. Партнерство с OpenGate позволит нам нарастить усилия, направленные на содействие нашим клиентам в вопросах создания и управления по-настоящему легендарными брендами".

Разработка инновационных продуктов - приоритетное направление деятельности CoreMedia, а инвестиции OpenGate помогут компании использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для автоматизации повторяющихся задач, что, в свою очередь, позволит клиентам платформы лучше удовлетворять ожидания потребителей посредством новых персонализированных шопинг-моделей. Сотрудничество также даст стимул дальнейшему расширению международного присутствия и популяризации бренда компании на мировой арене.

Основатель и главный исполнительный директор OpenGate Эндрю Никоу (Andrew Nikou) отметил: "Мы открываем новую главу в истории собственного развития и очень рады партнерству с CoreMedia и ее талантливой командой. С нетерпением ждем возможности поддержать инициативы этой компании в вопросах создания передовых решений, ориентированных на повышение продуктивности, восприимчивости и релевантности цифрового маркетинга в глобальных масштабах".

Сделка позволит CoreMedia и дальше извлекать выгоду из 20-летнего опыта деятельности в статусе ведущего провайдера цифровых решений для международных брендов, представляющих широкий спектр отраслей промышленности и бизнеса, включая розничную торговлю, масс-медиа, производство, телекоммуникации, государственный сектор и товары класса люкс.

О компании CoreMedia AG

Компания CoreMedia с головным офисом в Гамбурге и представительствами в различных регионах мира является создателем платформы для управления стратегическим контентом и координации маркетингового процесса, стоящей за самыми известными онлайн-брендами мира. Ведущие международные предприятия отраслей B2C (Deckers, Luxottica, PVH Corp, Finnair, T-Mobile) и B2B (Continental, Claas, Emerson, DMG-Mori) используют ресурсы CoreMedia для разработки и проведения цифровых маркетинговых кампаний мирового класса. Команда прогрессивных специалистов, авторитетных консультантов и увлеченных экспертов CoreMedia выводит бренды на новый уровень цифрового развития. Мы всегда открыты к диалогу. Для получения дополнительной информации или организации демо-презентации посетите веб-сайт www.coremedia.com . Следите за нашими новостями в LinkedIn и Twitter @contentcloud . Читайте наш блог: blog.coremedia.com

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ OPENGATE CAPITAL ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ

Аланна Чаффин (Alanna Chaffin)

OpenGate Capital

Прямой тел.: +1-310-432-7060

Email: achaffin@opengatecapital.com

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ COREMEDIA ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ

Дуг Хейз (Doug Heise)

CoreMedia

Прямой тел.: +1.415.371.0400

Email: doug.heise@coremedia.com

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