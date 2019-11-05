CoreMedia получает контрольные инвестиции от OpenGate Capital, наращивая темпы глобального роста

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CoreMedia

Nov 05, 2019, 02:00 ET

Партнерство позволит ведущей компании по управлению контентом удовлетворять растущий спрос на гибкие решения в сфере цифрового маркетинга  

ГАМБУРГ (HAMBURG), Германия и АРЛИНГТОН (ARLINGTON), Вирджиния, 5 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания CoreMedia, международная платформа по управлению контентом и разработчик CoreMedia Content Cloud, сообщила о заключении с частной инвестиционной фирмой OpenGate Capital партнерского инвестиционного соглашения. CoreMedia Content Cloud сочетает в себе оперативную информацию о продуктах с мультимедийным маркетинговым контентом, распространяя корректный, персонализированный рекламный "месседж" по различным цифровым каналам.  Новые инвестиции с участием Silicon Valley Bank - дочернего предпрятия SVB Financial Group, - стали возможны благодаря впечатляющим успехам CoreMedia в вопосах самофинансирования и обеспечивают компании возможность для быстрого расширения собственного присутствия в Северной Америке и за ее пределами. Условия инвестиционной сделки не разглашаются.

OpenGateCapital_Logo
OpenGateCapital_Logo

"Темпы развития отрасли цифрового маркетинга растут с каждым днем, - комментирует генеральный директор и соучредитель CoreMedia Сёрен Стамер (Sören Stamer). - Ведущие компании мира нуждаются в гибких, открытых решениях, помогающих им управлять собственными бренд-активами из любого источника, обеспечивая синхронизированный цифровой процесс маркетинга, охватывающий все каналы - онлайн-платформы, мобильные устройства, контент в магазинах, наружные носители, алгоритмические продажи и видео.  Я горжусь нашей командой и тем, что нам удалось достичь. Партнерство с OpenGate позволит нам нарастить усилия, направленные на содействие нашим клиентам в вопросах создания и управления по-настоящему легендарными брендами".

Разработка инновационных продуктов - приоритетное направление деятельности CoreMedia, а инвестиции OpenGate помогут компании использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для автоматизации повторяющихся задач, что, в свою очередь, позволит клиентам платформы лучше удовлетворять ожидания потребителей посредством новых персонализированных шопинг-моделей. Сотрудничество также даст стимул дальнейшему расширению международного присутствия и популяризации бренда компании на мировой арене.

Основатель и главный исполнительный директор OpenGate Эндрю Никоу (Andrew Nikou) отметил: "Мы открываем новую главу в истории собственного развития и очень рады партнерству с CoreMedia и ее талантливой командой. С нетерпением ждем возможности поддержать инициативы этой компании в вопросах создания передовых решений, ориентированных на повышение продуктивности, восприимчивости и релевантности цифрового маркетинга в глобальных масштабах".

Сделка позволит CoreMedia и дальше извлекать выгоду из 20-летнего опыта деятельности в статусе ведущего провайдера цифровых решений для международных брендов, представляющих широкий спектр отраслей промышленности и бизнеса, включая розничную торговлю, масс-медиа, производство, телекоммуникации, государственный сектор и товары класса люкс.

О компании CoreMedia AG 

Компания CoreMedia с головным офисом в Гамбурге и представительствами в различных регионах мира является создателем платформы для управления стратегическим контентом и координации маркетингового процесса, стоящей за самыми известными онлайн-брендами мира. Ведущие международные предприятия отраслей B2C (Deckers, Luxottica, PVH Corp, Finnair, T-Mobile) и B2B (Continental, Claas, Emerson, DMG-Mori) используют ресурсы CoreMedia для разработки и проведения цифровых маркетинговых кампаний мирового класса. Команда прогрессивных специалистов, авторитетных консультантов и увлеченных экспертов CoreMedia выводит бренды на новый уровень цифрового развития. Мы всегда открыты к диалогу. Для получения дополнительной информации или организации демо-презентации посетите веб-сайт www.coremedia.com. Следите за нашими новостями в LinkedIn и Twitter @contentcloud. Читайте наш блог: blog.coremedia.com

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ OPENGATE CAPITAL ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ 

Аланна Чаффин (Alanna Chaffin)
OpenGate Capital
Прямой тел.: +1-310-432-7060
Email: achaffin@opengatecapital.com

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ COREMEDIA ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ 

Дуг Хейз (Doug Heise)
CoreMedia
Прямой тел.: +1.415.371.0400
Email: doug.heise@coremedia.com

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SOURCE CoreMedia

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CoreMedia получает контрольные инвестиции от OpenGate Capital, наращивая темпы глобального роста

News provided by

CoreMedia

Nov 05, 2019, 02:00 ET