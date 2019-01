Corendon plaatst Boeing 747 in eigen hoteltuin

Reisorganisatie, luchtvaartmaatschappij en hotelier Corendon laat in februari een complete Boeing 747-400 van Schiphol naar het Corendon Village Hotel in Badhoevedorp transporteren. Daar wordt het toestel in de tuin gezet.

Voor de megaklus is het gespecialiseerde transportbedrijf Mammoet ingehuurd. Dat zal het 150 ton wegende vliegtuig vanaf dinsdagavond 5 februari in vijf dagen van het vliegveld naar het hotel vervoeren. Tijdens die spectaculaire laatste reis moet de Boeing 17 sloten, snelweg A9 en een provinciale weg oversteken.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/815083/Corendon_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/815082/Boeing_747_Corendon.jpg )

De Boeing 747 is het voormalig KLM-toestel 'City of Bangkok' dat na 30 jaar trouwe dienst een nieuwe eindbestemming krijgt. De afgelopen weken is het in Rome in de kleuren van Corendon gespoten. Daarnaast is het door vliegtuigrecyclingbedrijf AELS ontdaan van alle bruikbare onderdelen, zoals de motoren. Na het transport komt het toestel in de tuin van het Corendon Village Hotel Amsterdam te staan. Het toestel wordt vervolgens verbouwd tot Corendon Boeing 747 Experience, dat in het derde kwartaal van 2019 de deuren opent. Het hotel opende vorig jaar zijn deuren in het voormalige hoofdkantoor van Sony en is met meer dan 680 kamers, suites en appartementen het grootste hotel van de Benelux.

Uitnodiging media

Corendon nodigt media en journalisten uit om het transport vanuit de Control Room en de SKYBAR747 van het hotel van dichtbij te volgen en te bezoeken. Dat zal van dinsdag 5 tot zondag 10 februari duren. Wilt u aanwezig zijn tijdens deze spectaculaire gebeurtenis, dan vragen wij u vriendelijk om vóór vrijdag 1 februari via deze link uw gegevens achter te laten en aan te geven welke nacht(en) u aanwezig wilt zijn.: https://corendon.typeform.com/to/k00nma

Wat gebeurt wanneer

Dinsdag 5 februari 22.00 uur - woensdag 6 februari 07.00 uur: Startschot

Op dinsdag 5 februari rijdt het toestel om 23.00 uur op een zelfrijdende trailer van transportgigant Mammoet over luchthaven Schiphol. Het zal via de Zwanenburgbaan het terrein verlaten en vervoerd worden over de weilanden richting de Sloterweg. Hier zal de Boeing twee dagen blijven staan.

Vrijdag 8 februari 00.00 uur - zaterdag 9 februari 05.00 uur: Oversteek A9

Het meest spectaculaire deel van het transport is de oversteek van de A9. Dit zal gebeuren in de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 februari. Daarna volgt het toestel haar route richting het hotel.

Zaterdag 9 februari 00.00 uur - zondag 10 februari 04.00 uur: De laatste meters

Het toestel zal in de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 februari de Schipholweg oversteken om daarna 57 verkeersbewegingen te maken, voordat het haar plek in de tuin van het Corendon Village Hotel inneemt.

Noot voor de media

Voor meer informatie over Project 747 bezoek: http://www.corendonmission747.nl

Beeld kunt u downloaden via: https://corendonhotels.smugmug.com/

Op maandag 11 februari verstuurt Corendon een persbericht met daarin alle informatie over en beelden van het vervoer.

Corendon is een toonaangevende touroperator, luchtvaartmaatschappij en hotelketen op de Nederlandse en Belgische reismarkt. In 2018 verzorgde Corendon met veel plezier de vakantie voor ruim 750.000 vakantiegangers naar tientallen zonbestemmingen binnen en buiten Europa. De luchtvaarttak van Corendon omvat Corendon Dutch Airlines, Corendon Airlines Europe en Corendon International Airlines met een vloot van in totaal achttien vliegtuigen. Corendon Hotels & Resorts biedt tien hotels en resorts in Nederland en Turkije en op Ibiza en Curaçao. Corendon staat sterk in de markt door de scherpe prijzen, het no-nonsense karakter en haar grote ervaring in reiswereld. http://www.corendon.nl & http://www.corendonhotels.com

SOURCE Corendon