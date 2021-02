Corero Network Security continue de miser sur sa stratégie de commercialisation de solution DDoS axée sur les partenaires

AMERSHAM, Angleterre, 26 février 2021 /PRNewswire/ -- Corero Network Security plc (« Corera ») (AIM: CNS.L), un des principaux fournisseurs de solutions de défense en temps réel et à haute performance contre les dénis de service distribué (DDoS), renforce sa stratégie de mise sur le marché axée sur les partenaires avec plusieurs nouveaux partenariats dans la région Asie-Pacifique et en Amérique latine ainsi que des améliorations continues à son portail dédié aux partenaires.

S'appuyant sur les bases solides et fructueuses établies en 2020 avec des partenaires et des distributeurs tels que Kite, Telent, Axians Allemagne, enfoPoint, ECI Networks et Walker and Associates, Inc., Corero a le plaisir d'annoncer avoir conclu de nouveaux partenariats stratégiques avec Datacipher et CDM dans la région Asie-Pacifique, et avec CLAdirect en Amérique latine.

Constatant que le nombre d'attaques DDoS a augmenté en 2020 et 2021, ces partenaires et distributeurs ont reconnu la nécessite de mettre à jour leur posture de sécurité réseau avec une solution DDoS de pointe. Celle-ci permettra à leurs clients hébergeurs ou offrant des services, ainsi qu'à ceux du secteur des jeux, des services financiers et des services SaaS de détecter et d'atténuer les attaques DDoS en quelques secondes, plutôt qu'en quelques minutes, comme c'est le cas avec certaines de leurs solutions actuelles.

Lionel Chmilewsky, le PDG de Corero, a déclaré :

« Je suis très heureux de constater l'engouement continu de notre communauté partenaire actuelle en 2020. Selon moi, il ne peut que s'accentuer alors que l'entreprise compte encore acquérir des partenaires dans de nouvelles régions et de nouveaux marchés en 2021. Nous sommes pleinement déterminés à accroître le soutien, les ventes et les initiatives de marketing pour amplifier l'expansion mondiale au moyen de notre réseau. »

À propos de Corero Network Security

Corero Network Security plc est un leader mondial des solutions de cyberdéfense contre les DDoS automatiques, en temps réel et à hautes performances. Les fournisseurs de services et d'hébergement, ainsi que les entreprises numériques du monde entier, s'appuient sur la technologie de cybersécurité primée de Corero pour éliminer la menace de déni de service distribué (DDoS) dans leur environnement numérique grâce à la détection et à l'atténuation automatiques des attaques, associées à la visibilité du réseau, à l'analyse et au reporting. Les technologies leaders du secteur SmartWall et SecureWatch de Corero offrent des capacités de protection évolutives contre les attaquants DDoS externes et les botnets DDoS internes dans les environnements de périphérie et d'abonnés les plus complexes, tout en permettant un modèle économique plus rentable qu'auparavant. Les principaux centres opérationnels de Corero sont situés à Marlborough, Massachusetts, aux États-Unis et à Édimbourg, au Royaume-Uni. Le siège de la société se trouve à Amersham, au Royaume-Uni. La société est également cotée sur le marché AIM de la Bourse de Londres sous le symbole boursier CNS. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site www.corero.com, et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

Demandes de renseignements

