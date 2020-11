Corero Network Security fait preuve d'un grand dynamisme après des commandes record au troisième trimestre

AMERSHAM, Angleterre, 6 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Corero Network Security plc (AIM : CNS.L), un des principaux fournisseurs de solutions de défense DDoS en temps réel et à haute performance, continue de connaître une forte dynamique après des commandes record au troisième trimestre. Corero a ajouté plus de 25 nouveaux logos jusqu'à présent en 2020, y compris des gains importants en Amérique du Nord, dans la zone EMEA et dans la zone APAC. Ces gains représentent une augmentation de plus de 50 % des commandes par rapport à la même période l'année dernière.

Parmi les principales victoires, on peut citer :

Une mise à niveau de plusieurs millions de dollars pour un fournisseur de solutions d'entreprise SaaS basé aux États-Unis qui met en œuvre un déploiement mondial des solutions SmartWall® TDS avec des améliorations récemment annoncées de Corero, tout en prenant en charge les services gérés par SecureWatch® ;

Une victoire d'un fournisseur de télécommunications asiatique de premier plan pour sa solution SmartWall TDD, obtenue grâce à son partenariat avec Juniper Networks ;

Deux victoires australiennes, dont celle d'un fournisseur d'infrastructures gouvernementales, de recherche et d'éducation : une nouvelle commande de client porte sur plusieurs solutions SmartWall TDS 100 Gbps avec prise en charge des services SecureWatch®, et l'autre commande porte sur un produit SmartWall TDD vendu dans le cadre de leur partenariat avec Juniper Networks ;

Une victoire d'un important fournisseur européen de services de télécommunications pour sa commande de solution SmartWall TDD avec des services de soutien également vendus dans le cadre de son partenariat avec Juniper Networks ;

Une victoire d'un fournisseur d'hébergement web basé au Royaume-Uni pour la commande de DDoS Protection-as-a-Service (« DDPaaS ») comprenant plusieurs solutions SmartWall TDS avec prise en charge des services SecureWatch® ; et

Une victoire d'un fournisseur de services gérés basé aux États-Unis, comprenant l'hébergement de réseaux web et d'applications, la colocation et un fournisseur de solutions de sécurité.

Le déploiement de ces solutions Corero permettra, à ces clients et à d'autres gagnés et renouvelés dans la période, de fournir des services protégés contre les DDoS à leurs clients utilisateurs finaux.

Lionel Chmilewsky, le PDG de Corero, a déclaré :

« Je continue à être extrêmement satisfait de notre performance globale, car non seulement nous avons établi un nouveau record de commandes au troisième trimestre, mais nous continuons à gagner de nouveaux clients au début du quatrième trimestre. Les succès que nous avons remportés s'inscrivent parfaitement dans notre stratégie, qui consiste à étendre notre présence internationale, à pénétrer les comptes mondiaux et de premier niveau, et à renforcer nos relations et notre pouvoir d'attraction auprès de nos principaux partenaires commerciaux. »

À propos de Corero Network Security

Corero Network Security plc est un leader mondial des solutions de défense DDoS automatiques, en temps réel et à hautes performances. Les fournisseurs de services et d'hébergement, ainsi que les entreprises numériques du monde entier, s'appuient sur la technologie de cybersécurité primée de Corero pour éliminer la menace de déni de service distribué (DDoS) dans leur environnement numérique grâce à la détection et à l'atténuation automatiques des attaques, associées à la visibilité du réseau, à l'analyse et au reporting. Les technologies leaders du secteur SmartWall et SecureWatch de Corero offrent des capacités de protection évolutives contre les attaquants DDoS externes et les botnets DDoS internes dans les environnements de périphérie et d'abonnés les plus complexes, tout en permettant un modèle économique plus rentable qu'auparavant. Les principaux centres opérationnels de Corero sont situés à Marlborough, Massachusetts, aux États-Unis et à Édimbourg, au Royaume-Uni. Le siège de la société se trouve à Amersham, au Royaume-Uni. La société est également cotée sur le marché AIM de la Bourse de Londres sous le ticker CNS. Pour plus d'informations, visitez le site www.corero.com, et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

