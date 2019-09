CorNeat Vision achève la phase préclinique portant sur une cornée de synthèse et un patch scléral

- Des implants innovants, issus de la biologie de synthèse, vont être présentés lors du 37e Congrès de l'ESCRS 2019 à Paris

TEL AVIV, Israël, 11 septembre 2019 /PRNewswire/ -- CorNeat Vision, entreprise israélienne spécialisée en solutions médicales ophtalmiques, a annoncé aujourd'hui avoir terminé la phase préclinique de son implant cornéen révolutionnaire (CorNeat KPro / kératoprothèse) et du premier patch scléral de synthèse et non dégradable (CorNeat EverPatch). Les solutions de l'entreprise, comprenant également un dispositif révolutionnaire de drainage du glaucome( CorNeat eShunt), seront présentées pour la première fois à l'occasion du 37e Congrès de l'ESCRS (Société européenne des chirurgiens de la cataracte et réfractive) qui aura lieu à Paris, en France, du 14 au 18 septembre 2019.

La technologie de biologie de synthèse de CorNeat permet à ces implants ophtalmiques de s'intégrer complètement et définitivement dans les tissus environnants. Cette technique utilise une matrice extracellulaire (ECM) de synthèse et non dégradable fournissant une structure soutenant les cellules environnantes et qui stimule leur croissance et leur prolifération au sein des implants. Les essais précliniques de CorNeat Vision, qui englobaient plusieurs études sur l'implantation oculaire chez l'animal, ont prouvé l'innocuité de sa technologie telle qu'elle est appliquée à la cornée synthétique (CorNeat KPro), au patch scléral de synthèse (EverPatch) et au shunt pour le glaucome (eShunt).

Lors du 37e Congrès de l'ESCRS (Société Européenne de Chirurgie Réfractive et de la Cataracte), CorNeat Vision va présenter les solutions suivantes :

CorNeat KPro : un implant cornéen pénétrant (dans toute l'épaisseur) qui tire parti de la biologie de synthèse pour intégrer une optique de synthèse grand angle dans le tissu oculaire résident. Contrairement aux greffes de cornée et aux précédentes tentatives de développement d'une solution artificielle qui est suturée ou tente une intégration avec le tissu cornéen natif - un tissu pauvre en vaisseaux sanguins et cicatrisant très mal, CorNeat KPro s'intègre définitivement, après une implantation relativement simple durant entre 30 et 45 minutes, avec la paroi de l'œil située sous la conjonctive, un endroit qui cicatrise beaucoup plus rapidement et qui permet une intégration ferme et durable. Le CorNeat KPro offre un remède esthétique, efficace et évolutif à des millions de personnes souffrant de déficiences visuelles liées à la cornée et ayant plusieurs longueurs d'avance sur toutes les alternatives disponibles. CorNeat KPro est 100 % synthétique et son implantation ne demande pas l'utilisation de tissu cornéen donneur.

« Nous allions des idées innovantes et une capacité d'intégration tissulaire pour créer des solutions permettant de remplacer les organes et tissus biologiques endommagés ou d'en réparer la fonction », a déclaré Almog Aley-Raz, PDG et vice-président de la R & D de CorNeat. « Nous sommes très heureux d'avoir terminé la phase d'essais précliniques avec nos deux premiers produits - le CorNeat KPro et le CorNeat EverPatch - et avons hâte de lancer et mener avec succès les essais cliniques. Nous invitons tous les ophtalmologistes intéressés et partenaires commerciaux potentiels à visiter le stand D134 de CorNeat Vision à l'occasion du 37e Congrès de l'ESCRS qui aura lieu à Paris pour en savoir plus sur nos solutions, visionner la chirurgie filmée avec CorNeat KPro qui sera présentée lors de la session de remise des prix vidéo et pour obtenir des précisions sur l'étude que nous avons menée avec succès sur des animaux et qui sera présentée dans sur affiches au Village du congrès. »

« CorNeat Vision apporte de nouveaux matériaux, des idées fraîches et d'innovantes techniques chirurgicales à la pratique ophtalmique , répondant à des besoins non satisfaits », a ajouté le professeur Ehud Assia, docteur en médecine, directeur du Centre de recherche ophtalmologique appliquée, de l'hôpital Meir en Israël et directeur médical du Centre de l'œil Ein Tal, est par ailleurs un innovateur bouillonnant dans le domaine ophtalmique, et conférencier principal du 37e Congrès de l'ESCRS (conférence de la médaille Binkhorst) et président du Comité consultatif de CorNeat Vision. « Les résultats obtenus par l'équipe de CorNeat Vision dirigée par leur directeur médical, le Dr Gilad Litvin, dans le cadre des études précliniques sont extrêmement prometteurs. « J'attends avec impatience les essais cliniques portant sur le CorNeat EverPatch et le CorNeat KPro et pense vraiment que les études, programmées avec des confrères éminents en Israël, aux États-Unis, au Canada, en France et en Chine, démontreront le profil élevé d'innocuité et l'efficacité supérieure de ces deux innovations. »

À propos de CorNeat Vision

CorNeat Vision est une entreprise spécialisée en dispositifs médicaux ophtalmiques ayant comme mission primordiale d'améliorer la santé, la durabilité et l'égalité dans le monde. CorNeat Vision a remporté le 1er prix de l'innovation de Chine (Shenzhen) en 2018 et a été nommée start-up biomédicale de l'année 2018 par l'Autorité israélienne pour l'innovation. CorNeat Vision produit une gamme de solutions médicales ophtalmiques innovantes, sûres, abordables et durables, dont CorNeat KPro, CorNeat EverPatch et CorNeat eShunt. « Nos produits vont avoir un véritable impact sur les pratiques de chirurgie ophtalmique dans les domaines de la cornée, de la sclérotique, du glaucome, pour ne citer que ceux-là. Nous travaillons sans relâche pour améliorer très notablement le bien-être, la qualité de vie et l'indépendance générale des personnes aveugles et malvoyantes. Pour ce faire, nous leur offrons des solutions innovantes, permanentes, pratiques et abordables qui remplacent l'organe ou le tissu endommagé ou qui stoppent ou préviennent la progression de la maladie et, dans certaines indications, permettent de recouvrer la vue ».

