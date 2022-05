Corona, a marca de cerveja global, incentiva as pessoas a responder a um chamado da natureza com a segunda temporada da série de conteúdo original do Corona Studios, "Free Range Humans"

Sobre a Corona Global

Criada no México, a Corona é a marca líder de cerveja do país e a cerveja mexicana mais popular do mundo, exportada para mais de 180 países. A Corona Extra foi fabricada pela primeira vez em 1925 na Cervecería Modelo, na Cidade do México. A Corona é pioneira no setor de cerveja e foi a primeira a usar uma garrafa transparente para mostrar a sua pureza e alta qualidade para o mundo. A arte encontrada na garrafa foi pintada, destacando nosso compromisso com a qualidade em nossas embalagens e a nossa herança mexicana. Nenhuma Corona está completa sem limão. Adicionando naturalmente personalidade, sabor e refrescância, o ritual do limão faz parte integrante de uma experiência verdadeiramente única da Corona. A marca é sinônimo de praia e celebra o tempo ao ar livre. A marca convida as pessoas a fazer uma pausa, relaxar e apreciar os simples prazeres da vida.

A Corona tem um compromisso contínuo com a redução do uso de plástico. Desde sua parceria com a Parley for the Oceans em 2017, ela superou sua missão de proteger 100 ilhas antes de 2020 e continua a implementar esforços consistentes de limpeza global.